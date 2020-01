Portugiseren ble formelt Manchester United-klar torsdag kveld. Han koster Solskjærs klubb over en halv milliard kroner og får trolig en sentral plass i «tierrollen» bak spissen.

– Han er i form til å spille, og han kommer til å bli involvert. Han blir med i troppen, fastslo Uniteds norske manager umiddelbart på fredagens pressekonferanse.

United trenger seier hjemme mot Wolves for å holde liv i håpet om å fullføre sesongen blant de fire beste i ligaen. Fernandes blir en sentral mann i jakten på en plass i mesterligaen.

– La oss få treningen unnagjort først. Han har hatt noen hektiske dager nå, ikke minst siden datteren hans fylte tre år i går. Jeg vet ikke hvor mye han blir involvert (mot Wolves), men han er i troppen, sa Solskjær.

Solskjær forklarte også hvorfor det tok såpass lang tid å signere portugiseren. Fernandes har vært linket til United i flere overgangsvinduer.

– Det handler om timing og prioriteter, penger og klubbens verdivurdering. Han betydde mye for Sporting og de ville beholde ham. Vi er fornøyde med endelig å ha fått han på plass. Vi har fulgt han i flere år. Han har vokst gradvis i den perioden og blitt mer moden og jevnere i prestasjonene. Han er en god leder. Selv med alle spekulasjonene rundt seg har han holdt seg fokusert og spilt fantastisk. Det sier alt om hvor profesjonell han er, og han er et fantastisk menneske, sier United-manageren.

Forventer at han blir en leder

Nordmannen forventer at nysigneringen blir en leder i United-garderoben.

– Vi ønsker spillere som det betyr mye for. Han er en vinner. Han hater å tape, det har jeg sett selv. Han bruker det sinnet på en god måte, og til å spille bedre og hjelpe lagkameratene. Han var en fantastisk kaptein for Sporting, og han kommer til å være en leder her også. Jeg har sagt at han bare skal være seg selv. Han er et flott menneske, som er smilende, men du kan hate å tape selv om du er en fin fyr.

Solskjær regner ikke med at Manchester United henter inn flere spillere på overgangsvinduets siste dag.

– Jeg tror ikke vi kommer til å handle mer, nei.

– Jeg er fornøyd med de vi har her, og at Bruno kom inn var en stor greie for meg mot slutten av vinduet. Det gjør at vi kan spille på en annen måte, og med midtstoppere på vei tilbake fra skade kan vi spille med tre bak slik vi har gjort i det siste.

