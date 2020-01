Den svært hemmelige spillefilmen har dekknavnet «Libra» og nå har Norsk Filminstitutt gjennom insentivordningen besluttet å tilby produksjonen 50 millioner kroner i tilskudd.

Ifølge søknaden er dette en film som får verdensomspennende kinodistribusjon.

– Det er helt fantastisk med tilskuddsramme, sier linjeprodusent Per Henry Borch i Truenorth Norway, som står som søker på vegne av Paramount Pictures.

Men Borch har ut over det ingen kommentarer til den kommende filminnspillingen, som kan bli lagt til Romsdalen. Selskapet hans kartlegger nå overnattingskapasiteten i området i perioden fra midten av april og til ut i mai måned.

Forberedelser

Senest torsdag var det forberedelser til filmopptak under Trollveggen med et innleid veterantog og helikopterflyving.

STOR AKTIVITET: I går ble et innleid veterantog bruk i forbindelse med befaring og forberedelser til det som kan være en stor filmproduksjon i Romsdalen. Foto: Privat.

– Det er stor interesse for å filme i Norge, og vi er ute for å se på ting, bekrefter linjeprodusent Per Henry Borch i Truenorth til TV 2 i forrige uke.

«Libra» er ett av seks prosjekt som får insentivtilskudd for til sammen 103 millioner kroner. De andre er:

Dramaseriene Beforeigners 2 (HBO) med 22 millioner kroner, Ragnarok 2 (Netflix) med 7,8 millioner kroner, Rigor Mortis (Netflix) med 15,8 millioner kroner samt spillefilmen Battle II (Netflix) som får 4,75 millioner kroner.

I tillegg har innspillingen av Black Widow fått i underkant av tre millioner kroner. Scener til denne filmen ble skutt på Sæbø på Sunnmøre i fjor.

Fornøyd

– Vi er veldig glade for at to nye, internasjonale storfilmer kan bli spilt inn i Norge ved hjelp av insentivmidler, og at en norskprodusert spillefilm med Netflix-distribusjon har fått innpass i ordningen, sier avdelingsdirektør Stine Helgeland i Norsk Filminstitutt.

Hun legger til at det også gledelig å se at de norske prosjektene som får tilbud om insentivtilskudd, har solid internasjonal finansiering og internasjonal distribusjon gjennom Netflix og HBO, noe som bekrefter at norske produksjoner er attraktive på det internasjonale markedet.

– Dette er det all grunn til å være stolt av, sier Helgeland.