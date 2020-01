Ved midnatt forlater Storbritannia EU etter 47 års medlemskap.

Resten av 2020 blir en overgangsfase, hvor alt av regelverk og avtaler som regulerer Storbritannias forhold til omverdenen fortsetter som før. Men fra 2021 må nye avtaler være på plass.

Storbritannia må få på plass avtaler med alle sine handelspartnere – EU, USA, Japan og Kina, for å nevne noen – i tillegg til Norge, som kan havne bak i køen.

– Vi har god dialog, men vi har dårlig tid, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til TV 2.

Betydelige utfordringer

Forhandlingene om det fremtidige forholdet og om en handelsavtale begynner så raskt som mulig etter at brexit er et faktum.



– Overgangsperioden varer til nyttår, og innen den tid skal vi helst ha ferdigforhandlet en avtale som også er godkjent av Stortinget, så her har vi ikke mer enn tiden og veien. Det er betydelige utfordringer med å få på plass en slik avtale, det kan vi ikke underslå. Men vi er godt forberedt og vi er klare, sier Nybø.

Norges samkvem med Storbritannia er for en stor del regulert gjennom EØS-avtalen. Avtalen har sikret markedsadgang for norske varer og tjenester og fri bevegelse av personer. Men i og med at Storbritannia går ut av EU, trer landet også ut av EØS, påpeker utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Viktig handelspartner

Storbritannia er en av Norges viktigste handelspartnere. I 2019 eksporterte Norge varer til Storbritannia for 181 milliarder kroner. Mye av dette er fisk og gass.

Å fremforhandle en ny fiskeriavtale er noe av det som kan bli utfordrende, sier Søreide.

– Fiskeriforhandlinger er erfaringsmessig kompliserte, og det kommer de til å bli også nå. Men vi har tyvstartet en dialog og har et gjensidig ønske om å fortsette samarbeidet, sier Søreide.