Avslo bud fra Manchester United på Joshua King – Bournemouth-sjefen er redd for å miste nordmannen

Han er overrasket over at Manchester United prøver seg på nordmannen.

– Manchester United trenger en rask løsning. Jeg hadde mer sett for meg for eksempel Edinson Cavani som ikke trenger en lang kontrakt. Det er litt strategien til klubben å gå etter spillere som har et forhold til klubben. Han gjør en veldig god innsats og har gode holdninger, men han har bare holdt toppnivået en hel sesong én gang i Premier League. Om det skjer så får vi en norsk manager og spiss i Manchester United, det hadde jeg ikke trodd for noen år siden, sier TV 2s fotballekspert.

Simen Stamsø-Møller tror det er flere faktorer som kan hindre en overgang.

– King har blitt en god Premier League-spiller, men er ikke det Manchester United trenger nå. Det som gjør at jeg har minst tro på dette er at han er én av Bournemouths viktigste spillere. Blir det en overgang kommer han nok til å bli tidenes dyreste norske fotballspiller, sier han.

Landslagsspissen har scoret 47 mål og slått 15 målgivende pasninger på 160 kamper for Bournemouth. Denne sesongen har det blitt tre mål og to målgivende pasninger på 16 kamper i Premier League. King ble matchvinner mot Manchester United da lagene møttes i november.