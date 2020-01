Politiet: – Flere har opplevd at signalene ikke fungerte før ulykken

Tirsdag kveld kolliderte et tog med en bil ved en planovergang i Vikersund i Modum kommune.

En mann i 30-årene befant seg i bilen, og døde av skadene fra kollisjonen.

To andre menn som også befant seg i bilen da den havnet på planovergangen, kom seg unna.

Feil ved signalene

Politiet gikk onsdag ut og etterlyste personer som kunne vite noe om hendelsen. Etter dette har mange meldt seg.

– Vi har fått et titalls vitner. Av disse er det flest som har erfaringer med planovergangen, og enkelte har opplevd feil ved at lydsignal ikke virket denne kvelden. Dette er noe vi tar med videre i etterforskningen, sier etterforskningsleder Bent Øye til TV 2.

TV 2 fortalte onsdag om Bente Camilla Kleppe, som kjørte over planovergangen bare minutter før ulykken.

Hun reagerte på at verken lyd- eller lyssignalene fungerte.

– Det er veldig skummelt å tenke på at dette kanskje kunne skjedd med meg og min sønn. Jeg tenker at feilen sikkert har noe med ulykken å gjøre, sier hun.

Vanligvis lyser det et hvitt lys dersom det er trygt å passere togovergangen, og et rødt dersom det ikke er det. Tirsdag kveld var det ifølge Kleppe helt mørkt.

Vanligvis kommer det også et høyt lydsignal i forbindelse med at bommene lukkes idet et tog nærmer seg. Også disse har altså politiet vitner som beskriver at ikke fungerte.

Etterforsker videre

Politiet etterforsker fremdeles saken med full styrke.

– Etterforskningen per nå består primært i å avhøre vitner og innhente opplysninger, sier Øye.

Politiet har foreløpig flere teorier de jobber ut fra, og vil ikke kommentere konkret hva de tror er bakgrunnen for ulykken.

Både Havarikommisjonen, politiet og Bane Nor var på stedet natt til onsdag og gjorde omfattende undersøkelser. Målet er å avdekke hvordan ulykken kunne skje.

Verken Havarikommisjonen eller Bane Nor ønsker uttale seg om mulige årsaker før havarikommisjonens konklusjon er klar. Dette kan ta lang tid.

Bane Nor har derimot bekreftet ovenfor TV 2 at det har vært seks til syv reparasjoner ved den aktuelle planovergangen det siste året, men understreker at dette trolig ikke har noe med ulykken å gjøre.

Dramatiske minutter

En av de to som kom seg ut av bilen, har til NRK forklart seg om dramaet som utspant seg før toget traff.

Han forteller at bilen ble fanget på planovergangen, og at de tre gikk ut av bilen og forsøkte å få opp bommene. Dette klarte de ikke. Rett før toget traff, gikk mannen som omkom tilbake til bilen.