Innbyggere i Wuhan til TV 2: – Vi trenger håp

Aneeqa Abbasi og familien hennes, bosatt i Wuhan, har nå vært elleve dager i karantene.

Abbasi sier at hun ble vettskremt da hun hørte om coronaviruset for første gang. Hun frykter at hun og resten av familien kan ha blitt smittet, fordi de var ute på gata den dagen de fikk vite om utbruddet.

– Sykdommen blir synlig innen 14 dager. Jeg er så bekymret over at vi voksne eller noen av barna skal bli syke. Hvem kan passe på barna mine hvis jeg blir rammet av viruset? Jeg tenker mye på dem, fortviler tobarnsmoren.

I Wuhan, storbyen hvor det nye coronaviruset først ble oppdaget, har det vært helt stille siden karantenen ble innført. Folk er redde for å rammes av viruset, og de holder seg hjemme.

På universitetsområdet blir mat levert på døra to ganger i døgnet. Alle bruker masker hele tiden, og unngår å være tett på hverandre, forklarer Abbasi.

UTENDØRS: Aneeqa Abbasi tok dette bildet sist gang familien våget seg utendørs. Foto: Privat

Abbasis ektemann jobber som forsker ved Central China Normal University. Den pakistanske familien har vært i Kina i 10 måneder.

– Redd for å åpne vinduer

Abbasi sier at familien er påvirket av karantenen, og at hun i begynnelsen fikk mange panikkanfall. Ifølge henne er flere innbyggerne i Wuhan traumatisert på grunn av viruset.

– Jeg har en venn som har et barn. Hun er redd for å åpne vinduet. Hun tenker at viruset kan komme inn i rommet hvis hun åpner vinduer. Så redde er dessverre innbyggerne her i Wuhan. Nå prøver jeg å bli bedre, fordi vi trenger energi og håp. Men det er ikke enkelt, sier hun.

Tobarnsmoren sier hun er fornøyd når det gjelder innsatsen til kinesiske myndigheter, også lokalt, for å stanse viruset.

– Barna mine spør meg: «Når kan vi gå ut?» eller «Hvor lenge må vi vente hjemme?». Det har jeg ikke noe svar på, sier hun.

– Studentene lever i stor frykt

Shafayet Ullah Khan studerer programvareteknikk ved Hubei Universty of Technology. 22-åringen sier at Wuhan har blitt en by som i praksis er innelåst.

– Det er ingen offentlig transport, ingen buss, ingen tog eller fly. Det er rett og slett ikke et liv lenger her i Wuhan. Hvis vi vil gå ut fra universitetsområdet får vi beskjed om at vi heller bør bli i rommet. Men heldigvis hjelper myndighetene oss med alt vi trenger, sier Khan.

Khan studerer programvareteknikk i Wuhan. Foto: Privat

Khan sier han bor sammen med andre studenter, og de bruker alltid masker.

– Jeg bruker maske og vasker alltid hendene mine. Likevel har alle studenter en stor frykt for at vi kan bli rammet av viruset.

Han legger til at de utenlandske studentene i Wuhan bekymrer seg mye, og han mener de bør evakueres umiddelbart.