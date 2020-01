Tidligere i uken fortalte TV 2 om en situasjon i Øst-Finnmark der en mann i 40-årene døde av hjertestans.

Kommunelegen som rykket ut til mannen sendte en klage til fylkeslegen etter dødsfallet, der han mente at luftambulanstjenesten avviste legens forespørsel om å hente mannen med fly, fordi pilotene bare hadde en time igjen av vakten.

I klagen skriver kommunelegen at mannen i 40-årene var en tidligere frisk pasient, og at han «fortjener full innsats for å forsøke å berge livet».

Fylkeslegen har opprettet tilsynssak på bakgrunn av klagen.

Mener medarbeidere blir rammet

Babcock Scandinavian AirAmbulance, som styrer ambulanseflytjenesten, mener at ambulanseflypilotene har svært strenge regler som må følges.

– Flygerne har forholdt seg til gjeldende prosedyrer og regelverk, og oppdraget ville selvsagt ha blitt gjennomført dersom det lot seg gjøre innenfor disse bestemmelsene, skriver sjef for flyoperasjoner i Babcock, Hans Skog Andersen, til TV 2.

Andersen er også kritisk til TV 2 sin sak om klagen til fylkeslegen.

– Vinklingen TV 2 hadde på saken fremstår som en forhåndsdømming som rammer våre kollegaer og medarbeidere på en svært urimelig måte, skriver Andersen.

Også Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, påpeker at pilotene ikke kan gjennomføre flygninger som vil bryte med grensen for maksimal arbeidstid per døgn.

– Oppdraget var derfor ikke mulig å gjennomføre da dette ville bryte med regelverket for blant annet maksimal arbeidstid, sier Carlsen.

– Det er sterkt beklagelig at pasienter dør under behandling, og vi vil uttrykke medfølelse med alle etterlatte i denne saken, fortsetter han.



Mener beredskapen er god nok i Nord-Norge

Ettersom både Babcock og Norsk Flygerforbund mener at det ikke var mulig å gjennomføre flyvningen uten å bryte regelverket, har Luftambulansetjenesten fått spørsmål om beredskapen er god nok i Nord-Norge.

Administrerende direktør Øyvind Juell sier til TV 2 at de ikke kan gå inn på den aktuelle saken, da den fremdeles er under tilsyn. På generelt grunnlag skriver han i en e-post:

– Luftambulanseberedskapen akkurat nå er god både fordi Babcock nå leverer bedre beredskap enn tidligere, og at vi har tilstedeværelse av ekstra ressurser, sier Juell.

På spørsmål om beredskapen på noe tidspunkt i løpet av døgnet er svekket grunnet vaktbytte eller andre årsaker, svarer Juell at alle flybasene har vaktbytter to ganger i døgnet. For å bøte på at flyene må være på bakken er tidspunktene for vaktbyttene forskjøvet i tid mellom de forskjellige basene.

– I tillegg kan flyene fly ut over vaktens tidsbegrensninger ved medisinsk behov så fremt mannskapene føler seg skikket til det, skriver Juell.