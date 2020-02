FHI: – Viruset vil ramme Norge

Siden utbruddet startet i Wuhan i Kina, har smitten spredt seg til 18 land. Finland er foreløpig det eneste nordiske landet hvor viruset er oppdaget.

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet er imidlertid ikke i tvil om at også Norge vil bli rammet.

– Vi må regne med at denne epidemien sprer seg til hele verden. Den blir en pandemi, som heller ikke Norge slipper unna, skriver Aavitsland i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Verst for eldre og syke

Viruset kommer trolig fra flaggermus. Sykdommen smitter trolig primært via spyttdråper og indirekte via hender og gjenstander, oppsummerer Aavitsland.

Sykdommen ser ut til å starte med feber, hoste og muskelverk. Deretter kan man få lungebetennelse. Dødeligheten ser så langt ut til å være ned mot 1 prosent. Eldre og kronisk syke er mest utsatt for å bli alvorlig rammet.

Til TV 2 sier Aavitsland at han ikke synes utbruddet virker veldig skummelt.

– Farligheten ved en sånn epidemi er kombinasjonen av hvor lett det sprer seg og hvor alvorlig det er for de som blir rammet. Nå ser det ut til at viruset sprer seg nokså lett, men at hos de fleste gir nokså mild sykdom, sier han.

– Vi regner med at risikoen for å dø vil vise seg å være godt under 1 prosent, sier Aavitsland.

– Ikke for å skremme folk

Torsdag samlet World Health Organization (WHO) en krisekomité, som kom frem til at coronaviruset har utviklet seg til å bli en folkehelsekrise.

EPIDEMIFORSKER: Svenn-Erik Mamelund mener at WHO har grunn nok til å kalle coronaviruset en folkehelsekrise. Foto: OsloMet

– De gjør det ikke for å heise røde flagg og skremme folk, men for å signalisere at de nå har satt i gang et internasjonalt samarbeid for å bedre situasjonen, sier epidemiforsker Svenn-Erik Mamelund til TV 2.

Mamelund forklarer at kriseerklæringen ikke nødvendigvis er grunn til panikk.

– Man er jo ennå ikke fullstendig sikker på hvordan eller hvor lett dette viruset spres mellom mennesker. Sykdomstilfellene som vi kjenner til i dag er stort sett de alvorlige og de som har ført til sykehusinnleggelse, sier han.

WHO har erklært folkehelsekrise fem ganger det siste tiåret, blant annet i sammenheng med ebolavirus, polio og svineinfluensa.

Mamelund påpeker at coronaviruset foreløpig ikke har samme dødelighet som andre folkehelsekriser.

– Ebolaviruset hadde eksempelvis en dødelighet på nærmere 60 prosent, samtidig som det smitter på en helt annen måte i forhold til coronaviruset. Og det er jo også et poeng at folkehelsekrisen som WHO for en tid tilbake erklærte i Kongo, fortsatt ikke er avblåst. Så en «folkehelsekrise» er ikke noe nytt fenomen, sier han.