Utenriksdepartementet bekreftet til TV 2 at en norsk borger var om bord på det britiske flyet som hadde avreise fra Wuhan i Hubei-provinsen fredag morgen.

– Vi har lagt opp til å evakuere den personen som hadde bedt om hjelp til å komme ut. Det gjør vi i nært samarbeid med europeiske land og i dette tilfelle britene. De behandler nordmenn som EU-borgere i denne sammenheng, og vi er helt avhengig av et godt internasjonalt samarbeid om dette, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til TV 2.

– Vært usikkerhet

Fredag bekreftet utenriksdepartementet i Storbritannia at 110 passasjerer er om bord i et fly som har forlatt Wuhan i Kina. Også 27 utenlandske nasjonaliteter er om bord i flyet.

Ifølge Sky News skal de britiske statsborgerne om bord i flyet settes i karantene i to uker etter landing. Det er ikke bekreftet om nordmannen også vil settes i karantene.

– Det har vært usikkerhet knyttet til hvorvidt det var mulig for chartret fly å få landingstillatelse i Wuhan, for der er all transport til og fra stengt. Det har da blitt tillatt, og det betyr også at vi kunne komme i gang med denne evakueringen, utdyper Søreide.

Utenriksministeren forteller at UD ikke har full oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg i de mest virusutsatte områdene i Kina.

– Det er ingen plikt å fortelle hvor man reiser eller oppholder seg, men vi har sterkt oppfordret alle som er i området om å melde seg på Reiseregistrering.no. Det betyr at UD får informasjon om hvor de er, og vi kan også komme i kontakt med dem, sier hun.

Global folkehelsekrise

Torsdag uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til TV 2 at UD følger situasjonen tett.

– Vi har vært i kontakt med et lite antall norske borgere i Hubei-provinsen i Kina. Vi har tilbudt konsulær bistand og lagt til rette for assistert utreise fra Wuhan for dem som har ønsket dette, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Verdens helseorganisasjon har erklært global folkehelsekrise på grunn av viruset fra Wuhan i Kina, og Beijing har erklært krisetilstand. 213 mennesker er bekreftet døde.