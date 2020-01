Thomas (20) hevder han bare skulle sjekke blodsukkeret – nå kan han miste både lappen og jobben

Tromsø-mannen Thomas Freeland (20) tar fagbrev som vekter, og er avhengig av å ha førerkort i lærlingjobben sin.

3. januar ble han stanset av en politibil med blålys, og nå frykter han at han mister både førerkortet og jobben.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Freeland har diabetes 1, og hevder at han på det aktuelle tidsrommet trykket på apparatet som hele tiden viser blodsukkernivået hans.

– Måleren piper hvis blodsukkeret er på vei opp eller ned, slik at jeg kan ligge et steg foran og ikke bli en fare i trafikken. Og så blir jeg faktisk tatt for å være en fare i trafikken, sier Freeland til TV 2.

Ingen mobilaktivitet på 1,5 time

Freeland sier at han kun trykket «ok» på apparatet som pep, og la det fra seg.

Politiet mener at det var mobiltelefonen Freeland trykket på.

I RETTEN: Thomas Freeman måtte onsdag svare for seg i Nord-Troms tingrett. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB Scanpix

– Politimannen som stanset meg mente at jeg brukte telefonen min, og ba om å få se mobilloggen. Jeg ble stoppet klokken 20:05. Sist gang det var spor etter aktivitet på telefonen, var halvannen time før. Likevel var ikke dette godt nok bevis, sier Freeland.

Han ble fratatt førerkortet umiddelbart, og er nå siktet for å ha brukt mobiltelefon under kjøring.

Onsdag avgjorde Nord-Troms tingrett at førerkortet hans forblir beslaglagt frem til 3. mars, når saken er endelig avgjort.

– Nå sitter jeg bare og venter. Jeg håper at politiet ikke går videre med dette. Jeg har jo ikke gjort noe galt, sier 20-åringen.

Enige i at det foreligger tvil

I avgjørelsen fra Nord-Troms tingrett står det at Freelands forsvarer har anført at lyset fra skjermen politiet så i bilen likeså kunne ha vært måleapparatet.

«Retten er enig med forsvarer i at det foreligger en viss tvil, men mener likevel at mistankevilkåret om skjellig grunn for midlertidig beslag er oppfylt,» står det.

Fordi Freeland nylig fikk førerkortet og er i prøvetiden, og derfor får dobbelt antall prikker på førerkortet, står han i fare for å miste det.

– Jeg hadde prikker fra før av, etter å ha kjørt for fort. De prikkene fortjente jeg. Hvis jeg nå får doble prikker for å trykke «ok» på blodsukkermåleren min, så mister jeg lappen, forklarer han.

Snakket om blodtrykkmåler

I rettsavgjørelsen blir politibetjentens forklaring vektklagt:

«Føreren holdt mobilen i høyre hånd, og tommelen lå på skjermen,» har betjenten forklart.

– Politimannen sa til meg at han hadde mange års erfaring, og at han visste hvordan en blodtrykkmåler så ut. For det første er det en blodsukkermåler, og for det andre finnes det haugevis av ulike blodsukkermålere, sier Freeland.