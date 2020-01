Onsdag ettermiddag oppdaget Rebeca Karin Nygård at hun hadde fått en gul lapp i frontruta på elbilen sin, etter å ha stått parkert ved Parksenteret i Alta.

Nygård skjønte ikke hvorfor hun hadde fått parkeringsbot, ettersom hun stod parkert på den gratis elbil-parkeringen.

Da hun så nærmere på 600-kronersboten, så hun at den var utstedt til en BMW, og ikke til E-Golfen hun eier.

Det var iFinnmark som først omtalte saken.

– Jeg begynte å skrattle da jeg oppdaget det. BMW-eieren har gått skikkelig langt, fordi boten var utstedt på Amfisenteret som ligger langt unna Parksenteret, sier Nygård til TV 2.

– Kjører BMW, men har ikke råd til boten

Samme kveld la Nygård, som ikke ønsker å bli avbildet i mediene som omtaler saken, ut et innlegg på Facebook-siden Oppslagstavla i Alta, som ga mange en god latter.

«Til deg som la din parkeringsbot under vindusviskeren på min bil, sørg for at du ikke prøver å lure en med elbil,» skrev hun.

– Folk kommenterer og skriver at det er utrolig morsomt at en som eier en dyr BMW ikke har råd til å betale parkeringsboten sin, sier Rebeca.

I kommentarfeltet får BMW-eiere kjørt seg.

«Fan for en grøtkuk,» kommenterer en ramsalt nordlending.

«Typisk BMW-sjåfør, det der,» skriver en annen.

«Kjøre BMW men ikke råd t bota🤣🤣🤣Bra du kneip han. Æ hadde leita han opp og konfrontert han m jukse sitt. Da hadde han blitt flau,» skriver en annen.

«Fjotten har tatt boten med ut fra parkeringshuset, og lagt den på en bil et annet sted på toppen av alt,» skriver en mann.

Noen lurer på om det er BMW-eieren selv som har flyttet parkeringsboten, eller om det er en rampestrek fra noen utenforstående.

Har ikke opplevd lignende

Jon-Vegar Nilsen er leder for parkering i Alta kommune, og han sier til Nordlys at de skriver ut rundt 2500 bøter i året, og at han ikke har inntrykk av at det er et stort problem at bilister prøver å unnslippe boten ved å legge den på annen bil.

– Jeg kan ikke huske sist vi har opplevd det, sier han til nettstedet.