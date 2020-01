Den republikanske senatoren Lamar Alexander sa sent torsdag amerikansk tid at han ikke vil stemme for at det skal føres nye vitner i riksrettssaken.

Ifølge New York Times er er republikanerne optimistiske over at riksrettssaken mot Trump vil avsluttes uten at flere vitner skal føres. En som har blitt diskutert om skal føres opp som vitne er John R. Bolton.

At Lamar Alexander ikke vil stemme for nye vitner er en god indikasjon på at republikanerne har samlet nok stemmer til blokkere flere vitner, skriver avisen.

– Jeg jobbet med andre senatorer for å forsikre at vi har muligheten til å be om flere dokumenter og vitner. Jeg mener det ikke er behov for flere vitner for å bevise noe som allerede har blitt bevist. Det som blir ført for retten må møte USAs grunnlovserklæring sin høye standard for riksrett, sier senator Lamar Alexander i en uttalelse.