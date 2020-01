En indisk mann holdt mer enn 20 barn som gisler etter å ha arrangert et falskt bursdagsselskap for sin 1 år gamle datter, melder BBC.

Mannen ble skutt og drept av indisk politi.

Lokale medier i India melder at gisseltakeren het Subhash Batham. De melder om at han var kausjonert ut av fengsel etter han ble anklaget for drap.

Mannen holdt barna til gissel i over ti timer, og indisk politi forsøkte å forhandle med mannen før de gikk til aksjon.

Når politiet stormet bygget mannen holdt gislene i ble mannen drept i en skuddveksling. Ingen av over de 20 gislene ble skadd.

Mannen hadde invitert barn i landsbyen som ligger i distriktet Uttar Pradesh Farrukhabad nord i India.

Når barna hadde ankommet bursdagsselskapet tok mannen alle til fange, inklusiv sin egen kone og datter.

Under de ti timene gisselsituasjonen pågikk var det kun mannens datter som slapp ut av huset. Hun ble overgitt til naboen fra husets balkong etter syv timer.