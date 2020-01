Det nye tallet over døde av viruset er steget fra 170 på samme tid i går. Den nye oversikten ble lagt fram av kinesiske myndigheter kort tid etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte virusutbruddet som en global folkehelsekrise.

Ifølge WHO er det påvist smitte hos 8.200 mennesker verden over, de aller fleste i Hubei-provinsen i Kina. Det er flere enn de som fikk påvist smitte under sars-epidemien som krevde under 800 liv for 17 år siden.

Dødsraten hos dem som har fått påvist Wuhan-viruset er foreløpig på drøyt 2 prosent, mens dødsraten under sars-utbruddet var på nærmere 10 prosent.

Viruset er først og fremst dødelig for gamle, svekkede og syke mennesker, og gjennomsnittsalderen for dem som er døde i Kina er ifølge myndighetene 73 år.

