Anklager Trump for å ha voldtatt henne – ber om at han DNA-testes

Trump nekter for det

I juni i fjor avfeide Trump alle anklagene rettet mot ham fra Carroll, og sa at hun løy. Han hevder at han aldri har møtt kvinnen i hele sitt liv.

I 1987 ble det derimot tatt et bilde av de to sammen med sine daværende partnere i en sosial sammenheng. Trump har sagt at bilde må ha blitt tatt mens han stod i kø for å henge fra seg jakken.

Hun prøver å selge en bok. Den burde bli solgt som science fiction, har Trump blitt sitert på.

LEWINSKY: Etter at Bill Clinton innrømmet å ha hatt et forhold til praktikanten Monica Lewinsky, ble hele vitneberetningen av Clinton vist offentlig på tv. Den varte i over fire timer. Foto: AFP / NTB scanpix

Monica Lewinsky-saken

Den tidligere amerikanske presidenten Bill Clinton, gikk gjennom en lignende test da han var under etterforskning av hans forhold til Monica Lewinsky, som var praktikant ved Det hvite hus på det tidspunktet.

Etter å ha løyet om at de to ikke hadde et forhold, la Clinton kortene på bordet etter at han DNA ble funnet på Lewinskys kjole.