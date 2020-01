Varden melder at Dag-Eilev Fagermo har takket ja til Vålerenga.

Avisen hevder å ha fått opplysninger sent torsdag kveld som sier at Odd-treneren har bestemt seg for å takke ja til Vålerenga.

Dette skal angivelig offentliggjøres fredag formiddag.

Vålerenga må nå bli enig med Odd om en kompensasjon, skriver Varden.

Etter det TV 2 kjenner til, er Fagermo ønsket av spillerne.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Vålerengas sportssjef, Jørgen Ingebrigtsen, og Odds daglige leder, Einar Håndlykken, sent torsdag kveld uten å lykkes.

Oslo-klubbens sportssjef, Jørgen Ingebrigtsen, varslet torsdag ettermiddag at presentasjonen av en ny trener kommer til å skje fredag.

– Vi satte en tidsfrist, og den står fortsatt ved lag. Fristen er 31. januar, sa Ingebrigtsen til TV 2.

– Så alt tyder på at klubbens nye trener blir presentert fredag?

– Ja, tidsfristen står ved lag. Det betyr at vi har 36 timer på oss, svarte han.

Johan Lædre Bjørdal bekreftet at spillerne hadde fått samme beskjed.

– Vi har fått beskjed om at vi i løpet av morgendagen får beskjed om hvem som blir klubbens nye permanente trener, sa Vålerenga-spilleren.

Sportssjef Ingebrigtsen ville ikke gå inn på spesifikke navn. Hele måneden har Vålerenga bevisst unnlatt å svare på konkrete koblinger.

– Jeg synes, og jeg vet at jeg har flere rundt meg i både klubb og styre, som mener prosessen har vært god. Vi har gjort en nøyaktig jobb. Vi har vært opptatte av å holde oss innenfor retningslinjene vi var enige om i starten. Så har vi forfulgt gode kandidater etter det. Så håper jeg det neste døgnet viser at vi er kommet helt i mål, sa han torsdag ettermiddag.