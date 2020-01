Slik vil Bernie forandre USA

– Kan ikke akseptere forsinkelser

Den 78-årige senatoren har sett over flere av ordrene hans team har satt sammen, men har så langt ikke sagt verken når de kan slippes eller hvor stort ordrenes omfang skal være.

– Vi kan ikke akseptere forsinkelser fra Kongressen på noen av de mest presserende temaene, spesielt immigrasjon der Trump har styrt med rasisme og korrupsjon til fordel for ham selv, står det blant annet i dokumentet.

Mike Casca, Sanders-kampanjens talsperson, benektet ikke dokumentets eksistens eller innhold overfor Washington Post, men ville ikke kommentere presidentordrene som blir nevnt.

– Vi fokuserer på å få et stort velgeroppmøte i Iowa på mandag, sier han.

Tidligere i januar fikk Sanders spørsmål fra en kvinnelig velger under et valgkampmøte i Iowa om hvordan han skal klare å få gjennom sine ideer med republikansk motstand.

– Vi skal kjøre et annerledes presidentskap, svarte han kontant, og ga samtidig et tydelig signal om at det kan bli aktuelt med flere presidentordre skulle han bli valgt.

Et av Sanders' mest sentrale forslag i valgkampen har vært «Medicare for all» – altså gratis helsehjelp for samtlige amerikanere. Det krever imidlertid godkjennelse i Kongressen.