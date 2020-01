Ada Hegerberg er ute i lang tid som følge av korsbåndskaden hun pådro seg i helgen.

Men hun er ikke alene i Lyon. Klubben er hardt rammet av kneskader. I tillegg til Hegerberg er herrespillerne Memphis Depay, Jeff Reine-Adelaide og Oumar Solet ute med samme skade.

Etter at Hegerberg kom med nyheten om skaden var Depay, som mange andre, raskt ut med en hilsen på Twitter der han la ved et bilde av de to.

– Jeg står i ditt hjørne, Ada! Du er en kvinne med en sterk psyke. Jeg er helt sikker på at du kommer tilbake på topp.

Nå svarer den norske stjernespissen.

– Vi står sammen om dette, skriver hun.

Depays korsbånd røk i midten av desember, og er dermed en måned foran sin norske klubbvenninne når det kommer til restitusjonen. Normalt tar det ni-tolv måneder å komme seg etter en operasjon.

– Hun er veldig motivert

Hegerberg var svært aktiv på sosiale medier torsdag og takket for støtten fra alle.

Foreløpig er det uvisst når og hvor Ada Hegerberg skal opereres. Skaden skal utredes nøye og mange nye undersøkelser skal gjøres. Klubben har lovet henne den best tenkelige oppfølgingen, både før og etter operasjon.

Hegerbergs franske agent, Victor Bernard, sier følgende til TV 2:

– Klubben kommenterer vanligvis ikke skader. Alt vi kan si er at vi skal gjøre vårt ytterste for å få Ada tilbake så god som ny, og til og med bedre..

– Hun er veldig motivert for å starte hele prosessen og vi tenker allerede på de neste stegene som må tas for å komme i gang med opptreningen.

Jakter på erstatter

Med tidenes mestscorende i Champions League ute med skade i ett år er det bare naturlig at Lyon leter etter erstatter før overgangsvinduet stenger fredag.

Avisen Le Progrés skriver at klubben blant annet har vist interesse for amerikanske Ashley Sanchez, og mener det viser at klubben ønsker å erstatte Hegerberg.

Sanchez valgte imidlertid å signere for Washington Spirit, og dermed haster det om de skal få inn noen for henne.

Lagvenninnene mener det er et stort tap at de må klare seg uten Hegerberg.

– Det skjedde på trening. Adas fot ble sittende fast, og hun kunne høre at det smalt. Til å begynne med var hun mer redd enn skadet, sier lagvenninen Amel Majri i et intervju med Lyons TV-kanal.

– Vi blir alle triste av denne nyheten, men Ada er en kriger og hun har en vilje av stål. Hun kommer raskt tilbake, men det er trist. Vi vet hva hun er god for og hva hun tilfører laget. Selvfølgelig vil vi savne henne, men vi har en god nok stall til å klare oss i hennes fravær.