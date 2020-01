Hardt ut mot Magnus Carlsen: – En hån mot dem som sliter

– Når det gjelder påstanden om ulovlighet, så der den også faktisk feil. Vi følger det internasjonale "senderlandsprinsippet” og AMT-direktivet. Disse er forankret i EØS-avtalen, og dermed også en del av norsk rett. Vi er helt sikre på at tiden snart vil vise at det ikke bare er i NAV-skandalen at norske myndigheter har tolket EØS-regelverket feil.

Ikke overrasket av kritikken

Huseby mener at Carlsen kunne fått disse sponsorinntektene som nå tilfaller ham fra «mange andre selskap.»

– Det er et valg han har gjort, og jeg håper han ikke vet hvordan det oppleves å ha et pengespillproblem på kroppen. Over halvparten av dem som spiller på utenlandske nettkasinoer er risiko- eller problemspillere. Han velger aktivt å hente penger fra et selskap som er blant dem som tilbyr spill til mennesker som har en avhengighet eller på en annen måte sliter med pengespillingen sin, mener Huseby.

Arne Horvei, talsperson for Magnus Carlsen, blir overrasket når han får høre påstanden om at sjakkspilleren kunne fått de samme sponsorinntektene fra mange andre selskap.

Hans rolle i prosjektet har vært kommunikasjonen.

– Hun mener det, ja ...

– Dette er en global, kommersiell avtale. I de aller fleste markedene i verden er dette ikke en kontroversiell sponsor. Der er aktører som Unibet heller gode og trygge sponsorpartnere for mange klubber og profiler, sier Horvei, og viser til at spillgiganten er hovedsponsor for blant andre den svenske eliteserien i fotball.

Dessuten påpeker Horvei at sjakkstjernen vil være ambassadør i markedene spillgiganten opererer i, ikke i Norge.

– Dette er ikke en avtale rettet mot Norge. Actis jobber for å forebygge og begrense skadene blant annet for pengespill. Og det er bra. Men vi er mer av oppfatningen at det ikke fungerer godt nok under dagens modell, sier Horvei.

De er tilhengere av lisensmodellen, og mener at den vil regulere alle aktørene bedre under online-spill.

– Oppfatningen er at problemspillerne vil få bedre vern og oppfølging enn i dagens uregulerte marked, mener han.

Horvei var forberedt på kritikk etter at avtalen kom i stand.

– Det er ikke uventet at ikke alle er like entusiastiske. Det ville vært feil å forvente. Så lenge debatten som eventuelt kommer er på et saklig og prinsipielt nivå, er det en debatt vi ønsker velkommen, uttaler han.