Det bekrefter Manchester United torsdag.

I går kom det frem at de var enig med Sporting Lisboa om en avtale med en totalramme med 800 millioner kroner.

Nå er den medisinske testen bestått, og det er oppnådd enighet om de personlige betingelsene.

Fernandes har signert en 5,5-årskontrakt, med opsjon på ytterligere ett år.

– Kjærligheten min til Manchester United startet da jeg brukte å se Cristiano Ronaldo spille. Helt siden det har jeg vært en stor fan av denne fantastiske klubben, sjarmerer han seg frem med i en uttalelse.

– Det føles fantastisk for meg å spille for Manchester United. Jeg har jobbet hardt for å komme hit, og jeg kan love fansen at jeg vil gi alt for klubbemblemet og hjelpe klubben til suksess og troféer.

Ole Gunnar Solskjær er meget fornøyd med sin nysignering.

– Vi har fulgt Bruno i månedsvis og alle her har blitt voldsomt imponert over alle hans ferdigheter og hva han vil bidra med til dette laget, sier Solskjær.

– Viktigst er det at han er et fantastisk menneske med en stor personlighet, og at hans lederskapskvaliteter er synlige for alle. Brunos statistikk for mål og målgivende snakker for seg selv, og han vil være et fantastisk tilskudd til laget. Han vil hjelpe oss å forbedre oss i den andre delen av sesongen.

Nå skal United ha spillefri, en perfekt anledning å få Fernandes inn i spillertroppen mener nordmannen.