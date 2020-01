Den britiske skuespilleren og programlederen James Corden har vært i hardt vær etter en avslørende video.

Corden leder talkshowet «The Late Late Show» som vises på amerikansk TV.

Et av hans mest populære innslag i sendingen er «Carpool Karaoke», hvor Corden kjører rundt i Los Angeles med superstjerner som Justin Bieber, Billie Eilish, Harry Styles og Kanye West.

Avslørt

I innslaget blir det gitt inntrykk av at det er Corden selv som er sjåfør.

Men i forrige uke ble Corden tilsynelatende avslørt. Under innspillingen av en ny episode med den canadiske artisten Justin Bieber, filmet en forbipasserende at bilen de to satt i, ble tauet av en annen bil.

Saw James corden and Justin Bieber filming carpool karaoke and this is why I have trust issues — he isn't even driving! pic.twitter.com/bkP9moGJmu — Zoli ⚡️ (@zolihonig) January 23, 2020

Filmen ble lagt ut på Twitter, og er hittil sett av over 13 millioner mennesker.

Avsløringen fikk fans verden over til å reagere.

«Er det virkelig sant at James Corden ikke kjører under Carpool Karaoke??? Dette er grunnen til at jeg ikke stoler på menn», skriver brukeren shesvinyl på Twitter.

– Offer for skandale

Men i en ny episode av «The Late Late Show» svarer James Corden på kritikken.

– Som dere har fått med dere, har jeg nylig blitt et offer for en skandale i media, og det har kommet noen veldig alvorlige anklager mot meg, sier Corden med en tydelig ironisk tone.

Justin Bieber selv har også reagert på avsløringen. På Twitter skriver han:

«Vent... Kjørte du ikke bilen? Hvordan kunne du James? Jeg er sjokkert.»

– Jeg vet at dette ikke ser bra ut. Men jeg vil bare si at jeg alltid kjører bilen, med mindre vi gjør noe vi ikke mener er trygt. Som for eksempel et kostymeskift, et dansenummer eller hvis jeg er full, fortsetter han.

I tilfellet med Justin Bieber var det et sikkerhetsspørsmål, hvor de konkluderte med at det var best om bilen ble tauet.

Overskrifter verden rundt

Videoen av bilen som ble tauet har også skapt overskrifter verden over. Den britiske storavisen The Guardian hadde følgende overskrift:

«Den største løgnen siden Julenissen. Dette er grunnen til at Carpool Karaoke er TV-bransjens største løgn».

Den populære programlederen innrømmer at han er både sjokkert og overrasket over all oppmerksomheten videoen har fått.

– I 95 prosent av tilfellene er det jeg som setter livene til de største artistene i verden i fare. Men dette er et TV-program, og ikke alt er ekte. Programmet vårt blir ikke filmet etter midnatt, vi spiller det inn klokken fem og later som at det er sent på kvelden, sier Corden.