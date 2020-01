Det var NRK som først omtalte dommen.

Det var natt til 13. november 2018 at den da 18 år gamle mannen bevisst krasjet inn i en taxi som kom i motgående kjørefelt på Jærenveien utenfor Sandnes.

18-åringen kjørte i 115 km/t i 40-sonen, da han svingte over i feil kjørefelt.

Havnet i koma

Taxisjåføren ble hardt skadet og lå i koma i fem uker etter kollisjonen, mens den mannlige passasjeren i taxien fortsatt sliter med psyken.

Statsadvokaten mener det en ren tilfeldighet at taxisjåføren ikke omkom.

Den nå 19 år gamle mannen ble tiltalt for drapsforsøk mot taxisjåføren og grov kroppsskade mot passasjeren.

Ønsket å ta livet sitt

Saken har nylig gått for Jæren tingrett, der statsadvokat Thale Thomseth la ned påstand om seks års fengsel.

19-åringen innrømmet her at hensikten med kollisjonen var å ta livet sitt. Han erkjente imidlertid ikke straffskyld for drapsforsøk på taxisjåføren, skriver Nrk.

I retten bekreftet 19-åringen at han krasjet inn i taxien med vilje, som et forsøk å på ta sitt eget liv.

19-åringen er nå dømt til fem og et halvt års fengsel for grov kroppsskade, og ikke drapsforsøk som statsadvokaten tok ut tiltale på.

Tenkte ikke på konsekvenser

Han er også dømt til å betale oppreisning på tilsammen 300.000 til taxisjåføren og passasjeren, samt fradømt retten til å føre motorvogn for alltid.

Tiltaltes forsvarer, advokat Vegard Bråstein, mener klienten hans bare hadde fokus på seg selv og sitt eget ønske om å dø.

– Det var derfor han hadde tatt av setebeltet. Hvilke konsekvenser dette kunne få for for andre, tror jeg ikke han tenkte på i det hele tatt i sin kaotiske tilstand, sier Bråstein til NRK.