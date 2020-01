Se bakkestormingen i videovinduet øverst. Video med tillatelse fra NRK.

Det var nemlig amerikanske Kinsey Wolanski (23) som noe lettkledd stormet bakken midt i slalåmrennet i Schladming tirsdag.

Det er samme kvinne som tok seg inn på banen under Champions League-finalen i mai.

Ifølge Heute.at ble hun ikke arrestert, som følge av at hun samarbeidet med sikkerhetspersonell og politi når hun først ble stoppet.

Hun risikerer imidlertid en bot på inntil 2000 euro (ca 20.000 kroner) etter opptrinnet, og har allerede betalt et par hundre av dem i depositum.

Instagram-kjendis

Det kan hun trolig le hele veien til banken av. Wolanski har nemlig skapt seg et Instagram-levebrød av denne typen stunt.

Etter at hun enda mer lettkledd enn i Schladming stormet banen i CL-finalen mellom Liverpool og Tottenham gikk hun fra 300.000 til 2,3 millioner følgere på bare noen timer. Etter slalåmstuntet er det 3,4 millioner som jevnlig får bilder fra Wolanski opp i feeden.

Det betyr også klingende mynt i kassen. For med sponsoravtaler fra en rekke firmaer, både innen mote og andre bransjer, får hun godt betalt for å vise frem deres produkter til sine følgere.

Ifølge en markedsanalytiker Heute.at har snakket med betyr det sannsynligvis inntekter på rundt 5 millioner kroner i året.

Tok det med godt humør

Mens mange raste mot sikkerhetsrisikoen som Wolanski stod for, tok utøverne det med godt humør. Selv italienske Alex Vinatzer som ble lurt til å tro at han hadde tatt ledelsen på grunn av at den amerikanske jenten løp over målstreken like før han selv kom susende.

– Oioioi. Det virker som om jeg har fått en ny kjæreste, skriver Vinatzer på Instagram.

– Sjetteplass i Schladming og trolig ett av de beste målfotografiene noensinne. Schladming, det her var fantastisk!

Wolanski møtte Vinatzer etter rennet.

– Du er favoritten min. Det var derfor jeg måtte gjøre det når du kjørte, sier bakkestormeren til alpinisten.

– Du var raskere enn meg, flirte Vinatzer.

Raskest av alle var Henrik Kristoffersen som vant rennet.