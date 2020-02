Chevrolet går litt i mot strømmen. Når andre går for elektrifisering av bilparken, gjør de diesel-comeback i en del av sine modeller.

Det startet med at GM (General Motors) kom med 6,2-liters V8 dieselmotor uten turbo i 1982. En seig og driftsikker kladdas av en motor. Skiftet du olje jevnlig, slik at kamakselen ikke ble slitt, kunne den gå virkelig langt.

Etter 10 år ble denne motoren oppgradert til en 6,5 liter og ble tilgjengelig med turbo. Det vi snakker om, er dieselmotorene som blant annet ble brukt i Chevrolet Tahoe og Suburban.

To biler som solgte relativt godt her hjemme. De ble registrert som lette lastebiler og fikk dermed gunstige avgifter.

Men i år 2000 var det slutt. Da kom en helt ny generasjon Tahoe og Suburban. Fra da av kun med 5,3-liters V8-bensinmotor.

Bilene solgte fortsatt godt. takket være de gunstige avgiftene. Men for en del kunder ble det aldri helt det samme etter at dieselmotorene forsvant.

Ny dieselmotor bør gjøre det mulig å selge noen Chevrolet Tahoe i Norge igjen.

Gjør diesel-comeback

Senere ble jo også dieselmotorene favorisert. Man økte avgiftene på biler med bensinmotor, men ikke på ditto biler med dieselmotor. Dette gjorde ikke salget av store, tunge amerikanske biler med tørst V8-motor enklere. Dette var på den tiden "alle" skulle ha diesel – og det var det eneste riktige. Av miljøhensyn.

Andelen av solgte dieselbiler var i denne perioden opp mot 75 prosent. Siden den gang så her det jo vært en helomvending. Nok om det.

I fjor relanserte GM dieselmotoren. Ikke en V8 denne gangen, men en rekkesekser på 3 liter for bruk i blant annet pickuper.

Nå har de bestemt seg for å utvide bruken av denne dieselmotoren ytterligere. Den blir nå igjen tilgjengelig i Chevrolet Tahoe og Suburban. Det er altså 20 år siden sist man kunne få disse med dieselmaskin.

Slik ser den nye 3-literen på 277 hestekrefter ut.

Bør gi gunstig pris

Dieselmotorer har jo vesentlig lavere CO2-utslipp enn bensinmotorer. CO2 er også en viktig komponent i avgiftsberegningen på biler her til lands. Den nye dieselmotoren bør med andre ord være godt nytt for norske priser

Den nye sekssylindrede motoren yter 277 hestekrefter og byr på 623 Nm i moment. Det er langt over over hva den gamle V8-dieselen med mer enn dobbelt så stort slagvolum gjorde i sine glansdager. Effekten burde holde rikelig i disse bilene. Girkassen er selvfølgelig en automat og har 10 gir. Hvilket også burde være gunstig med tanke på forbruket her.

Bergheim Autosalg, som selger disse bilene her i Norge, var ikke tilgjengelige for kommentarer om hverken priser eller planer for bilene når vi tok kontakt.

Det skal uansett bli spennende å se om dette kan sette litt fart på det norske salget av disse bilene igjen. Det har nemlig vært sørgelig lavt de siste årene.

