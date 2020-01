– Vi drar ikke dit nå. Det er for farlig, sier Doris Su til TV 2.

Hun er fra Taiwan. Denne uken var hun på besøk i Tromsø sammen med tre venninner, deriblant Carol Chen fra samme land.

– Taiwan er rett ved siden av Kina. Vi er veldig redde, sier Chen.

Kineserne står for 400.000 gjestedøgn i Norge – hvert år. I Tromsø alene overnatter de mellom 8.000 og 9.000 netter årlig.

Utsolgt for masker

De mange asiatiske turistene har spesielt apotekene i Tromsø fått merke, spesielt nå etter at spredningen av coronaviruset har eskalert.

– Jeg kommer til å bruke munnbind når jeg kommer tilbake. Det er enormt mange kinesiske studenter på skolen vår, så vi skal hamstre masker før vi drar tilbake, sier Su.

Produsentene av munnbind og hånddesinfeksjon i Asia har fått en enorm økning i etterspørsel etter coronaviruset. Det gjør at prisene har blitt skyhøye, skriver AP.

– Alle kjøper masker. Noen venner ba meg kjøpe masker til dem her i Tromsø, og ta med tilbake til Hongkong, sier Chelsie Mok.

Berit Marie Mortensen, apoteker for Apotek1, bekrefter til TV 2 at de har opplevd enorm økning i etterspørselen av munnbind.

– Mandag hadde vi cirka 100 kinesere innom på desperat jakt, og ble fort utsolgt, sier hun.

Forventer at viruset kommer til Norge

På Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) hadde de onsdag møte for å gå gjennom beredskapsplanen, i tilfelle viruset skulle komme til Tromsø.

– Vi har masse kinesiske turister her i Tromsø, og vi må sikre oss slik at vi vet hva vi skal gjøre om det kommer en kinesisk turist inn i akuttmottaket her, sier smittevernoverlege ved UNN, Torni Myrbakk.

– Forventer vi at coronaviruset kommer til Norge?

– Det kan vi absolutt forvente. Nå er det påvist i Frankrike og Tyskland – så selvfølgelig kan det dukke opp i Norge også.