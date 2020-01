Det var lite som stemte for Finn-Hågen Krogh (29) før jul. Det løsnet i Skandinavisk Cup på Nes i begynnelsen av januar, der Krogh var suveren på 30 km.

På dagens 15 km i Konnerud-NM var han igjen raskest av alle.

Krogh var fattige 2,1 sekunder foran sensasjonsmannen Harald Østberg Amundsen (21).

– Måtte levere

Østberg Amundsen var foran Krogh på samtlige passeringspunkt bortsett fra i mål. De siste kilometerne ble tunge for 21-åringen.

– Målet mitt var topp seks. Det er det jeg har trent for hele sesongen. Jeg vet jeg har mye inne, for jeg har trent mye i løypene her. Jeg bor bare en halvtime unna, så det er ikke superoverrasket sier Østberg Amundsen.

Krogh hadde kniven på strupen før dagens renn.

– Det er tøff kamp om plassene. Jeg har satt litt på sidelinjen i år. Jeg visste at jeg måtte levere i dag for at det skulle bli noe mer skisesong på meg i år, sier Krogh til TV 2.

Jan Thomas Jenssen kapret NM-bronsen. Magne Haga (+12,1), Hans Christer Holund (+19,3) og Didrik Tønseth (+25,4) kom på de neste plassene.

Krogh var blant løperne som måtte prestere i NM for å være sikker på å beholde landslagsplassen. Før dagens renn mente TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad at det ville spøke for Kroghs fremtid som landslagsløper dersom han ikke var påskrudd i NM.

– Rørt på hans vegne

Sprinttrener Arild Monsen er glad for at lykken snudde for Krogh.

– Han lykkes fordi han ikke har mistet motet. Da toget gikk i forbindelse med Tour de Ski sa han til meg at vi måtte legge en plan til torsdagen i NM. Han har trent godt, vært tålmodig og gjort akkurat det vi ble enige om. Jeg er utrolig imponert, glad og rørt på hans vegne, sier Monsen til TV 2.

– Hva sto på spill i dag?

– Det sto mer på spill enn vi tør å si høyt, sier Monsen.

– En landslagsplass?

– Det kunne det, men så langt har jeg ikke ønsket å tenke. Vi vet hva som bor i gutten. Når han ikke ble med toget som gikk i starten og mislyktes på Lillehammer og i Davos, da er det blytungt. Jeg er imponert over at han kommer tilbake og gjør dette, sier Monsen.