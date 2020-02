Fant tarmbakterier på flere tog – ett område var verre enn toalettet

– På glatte flater bør målinger ligge på rundt 500-1000. Det er gode resultat. Det skal helst ikke være over dette, sier renholdsekspert Inger Dahl fra Ren ekspertise.

– Og det er på alle bordoverflater, armlener, toalett og alle de overflatene som man tar på, sier hun.

På morgentogene fra Oslo S viser målingene at 13 av 17 bord har høyere verdi enn 1000. På et av setebordene til Go-Ahead får vi en måling på over 24.000.

– Jeg synes tallene er for høye. Når det skal være rent, pent og nytt på togene, så skal ikke målingene være veldig mye over 1000, sier Dahl.

Men det finnes også gode målinger. På et toalett hos VY gjør vi en måling nede på 330 på en såpedispenser og vi får 426 på et kafébord.

– Det er veldig bra. De kan det hvis de vil, så det er ikke så forferdelig vanskelig, sier Dahl.

FAMILIEVOGN: Slik så det ut på flere av familievognene på togene i testen. Foto: Malene Drivenes.

Verst på lekerommene

Inne i lekevognene er det ikke like bra. Der ble de aller høyeste målingene funnet.

På togene til Go-Ahead mellom Oslo og Stavanger er fire av målingene på benkene og puffene der barna sitter, på over 24.000. Den høyeste på over 41.000.

Det er mange ganger høyere enn det som ble målt på toalettene.

– Vi kan alltid bli bedre, men renhold tar vi på alvor. Derfor har vi Norges mest erfarne renholdsmedarbeidere av tog til å utføre renholdet på Sørtoget, svarer Go-Ahead til TV 2 hjelper deg og utdyper samtidig:

– Vi er opptatt av å lytte til våre passasjerer og vi gjør alt vi kan for å sørge for en best mulig reiseopplevelse på Sørtoget. Derfor vil vi invitere våre passasjerer til å si ifra hvis de ser behov for renere vogner. Vi anbefaler de å ta kontakt med konduktøren ombord slik at vi kan følge opp saken så fort som mulig. Vi gjør alt vi kan for at passasjerene på Sørtoget skal få de beste reiseopplevelsene. Også TV 2, når dere reiser med oss.

I tillegg er det gjennomført en ekstra test. Med en hvit klut, har vi gått over benker og puffer der barna sitter. På alle togene ble klutene tydelig skitne, til tross for at noen av dem ennå ikke var tatt i bruk.

– Du ser jo det. Du får det lett vekk. Så dette her kunne de ha tatt bort. Sånn burde det ikke se ut på et lekerom, sier Dahl.

Hun reagerer også på at skitten ser gammel ut.

– Det er ikke noe som har kommet i løpet av dagen i forveien. Det ser ut som om det har vært der lenge, sier hun.

– Det er slik at når man nå finner møkk på den måten så er det beklagelig. Og vi er nødt til å snakke med leverandøren vår på renhold for å se om vi kan motvirke at det skjer igjen, sier Lundeby hos VY.