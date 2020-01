Fjoråret startet blytungt for Tesla. Store problemer med å få opp produksjonen av Model 3 preget årets første måneder, samtidig som pengene rant ut av kassen.

Tesla-sjef Elon Musk beskrev det selv som et "produksjonshelvete" og overnattet blant annet i sovepose ved samlebåndet på fabrikken. Noe sånt er det nok ikke mange andre sjefer i bilbransjen som kunne funnet på å gjøre.

Men som vi har blitt vant til fra Musk etter hvert: Han har en utrolig evne til å klare å snu ting. Og et stykke inn i 2020, ser fremtidsutsiktene til Tesla helt annerledes ut.

Hva hva skjedd? Jo, det viktigste av alt er at de klarte å løse utfordringene rundt Model 3. De største problemene i produksjonen ble ryddet av veien og antallet biler ut fra fabrikken har økt jevnt og trutt.

– 2019 ble et vendepunkt

Det ga først et overraskende overskudd og sorte tall tredje kvartal i fjor. Nå har Tesla akkurat lagt frem tall for fjerde kvartal. De viser at den positive trenden fortsetter. Tesla noterer seg nemlig for et overskudd på 105 millioner dollar, eller rundt 970 millioner kroner etter dagens kurs. Dette er bare andre gang i Teslas historie de har klart å levere overskudd to kvartaler på rad.

– 2019 ble et vendepunkt for Tesla. Vi hadde sterk etterspørsel etter Model 3, sier Tesla selv i en uttalelse. Nesten alle reservasjoner av Model 3 skal være nye, altså ikke fra kunder som bestilte bilen før den gikk i produksjon.

– Et vendepunkt, sier Tesla selv om 2019. Starten på 2020 har vært ganske så forskjellig fra samme periode i 2019. Foto: Scanpix

Rekord i antall biler

Tesla understreker også at en viktig faktor oppe i dette har vært sterk kostnadskontroll. Gjennom kutt og innstramminger har de klart å drive selskapet mer effektivt enn tidligere, samtidig som de har tatt flere større investeringer.

Blant dette er en helt ny fabrikk i Shanghai som akkurat er i gang. Dessuten har de investert betydelige midler i å utvikle tyngre kjøretøy, blant annet en pickup. Tesla utvikler også en ny Roadster, pluss at de fortsetter å bruke mye penger på å utvikle selvkjørende teknologi.

Fjerde kvartal i fjor satte de rekord i antall produserte og utleverte biler. Antallet endte på 112.095. Av disse var hele 92.000 Model 3. Det sier mye om hvor viktig denne modellen er for merket. For 2020 estimerer Tesla at de uten problemer skal kunne passere en halv million biler.

Tesla-sjef Elon Musk har selv anslått at salget av Model Y vil kunne overgå det av alle de tre øvrige modellene, til sammen. Produksjonen av den kompakte SUV-en er nå i gang ved fabrikken i California.

Unngå forsinkelser og problemer

For Model S og Model X går det imidlertid tyngre. Antall utleverte biler sank med 29 prosent i fjor. Slik sett blir det nok ekstra verdifullt for Tesla at de snart skal begynne å rulle ut SUV-en Model Y. Den er ventet å raskt gå forbi Model 3 som Teslas mest solgte bil.

Her har det vært mange rykter rundt både produksjonsstart og når de første kundene får bilene sine. Tesla bekrefter nå at de har begynt å bygge bilen ved fabrikken i Fremont i California. "Sent mars", er det de nå sier om lansering i markedet.

Her ser det nå ut som Tesla går klar av det som har preget produksjonsstarten av alle deres modeller så langt: Nemlig problemer og forsinkelser. En viktig faktor her er at Model Y har svært mye til felles med Model 3. Dermed er svært mye allerede på plass, samtidig som Tesla skal ha lært mye av alle utfordringene de hadde med Model 3 i starten.

