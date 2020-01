Førstkommende mandag har sesong 12 av Bloggerne premiere på TV 2. Da blir det ett gjensyn med Anne Brith Davidsen.

– Det var vel ikke noe stort ønske fra min side. Jeg ble spurt om jeg hadde lyst til å være med, og de hadde ingen alenemødre i casten, så da stilte jeg opp, ler Anne Brith.

Brudd i 2018

For det var i november 2018 at det ble brudd mellom Anne Brith og Erik Skaar.

– Nå har jeg vært alene en stund, jobbet mye, og egentlig hatt fokus på det. Men jeg får tid til litt dating innimellom, smiler hun lurt.

Det blir faktisk mer enn litt dating, for Anne-Brith har truffet en mann som hun nå treffer fast.

– Jeg dater en nå, så det er veldig hyggelig, forteller hun til God kveld Norge.

– Vi møttes via Tinder, ja. I en travel hverdag så er en app veldig funksjonell. Man kan bruke noen timer om dagen på appen, i stedet for å gå ut i helgene eller starte med en ny hobby for å møte noen.

Invitert med til New York

Anne-Brith sin nye flamme var ikke snauere enn at han inviterte henne med til New York i den første samtalen.

– Det var jo litt sprekt, så vi skal dit, smiler hun.

Anne Brith på Bloggeres pressetreff før sesong 12.

– Det var veldig overraskende, men vi hadde en veldig god tone på forhånd så det gikk veldig fint.

Slik lykkes du

Hvis du er en av de som lurer på hvordan man skal lykkes på Tinder, så har Anne-Brith noen råd.

– Man må være litt frempå rett og slett. Man trenger ikke skille seg så mye ut utseendemessig, men man må ha en god tone. Og så må man ha lyst til å investere tid i hverandre når man først har matchet, sier hun.

Hun har også noen eksempler på menn som ikke lykkes.

– Jeg har jo hatt en del som starter dialogen med: «fake profil?». Det funker ikke. Jeg vil helst møte noen som ikke vet hvem jeg er. En som kan bli kjent med Anne-Brith, den vanlige jenta som jeg er, og ikke den som er der ute i rampelyset. For det er bare fem prosent av meg.

– Så de som åpner med at de har sett meg på TV, så blir det ikke noe samtale der, forklarer Anne-Brith.