Raja med ny overraskelse til Kong Harald og Solberg

TV 2 møtte Abid Raja (V) på dress-shopping tidligere denne uken. Da trosset han statsministerens strenge beskjed om klesstil og kjøpte oransje statsrådsdress på salg.

– Håper Erna kan gjøre et unntak med meg, sa Raja.

Det fikk internett til å koke da Raja la ut saken på Twitter, med følgende spørsmål til Erna Solberg:

– Snille statsminister Erna Solberg! Jeg gikk for å kjøpe en svart dress slik du sa, men den svarte dressen sa den ikke ville ha meg. Denne jakka her skrek «kjøp meg - kjøp meg - kjøp meg»...funker denne på statsråd på slottet på fredag? Pretty please?, skrev Raja på Twitter.

DROPPER JAKKA: Abid Raja lover Erna Solberg og Kong Harald at han skal kle seg ordentlig. Foto: Yvonne Fondenes/ TV 2

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik var blant flere som kom med en advarende pekefinger:

– Om den svarte dressen ikke vil ha deg, så er det viktigere at du og Erna vil ha den. Det går seg nok til.. Statsråd på Slottet varer bare 15-20 min. Det klarer du!.

Heller ikke hos statsminister Erna Solberg fikk han støtte;

Disse har ikke vært hos kongen på dette bilde, det er den gamle regjeringen som er i statsråde og utnevner den nye. — Erna Solberg (@erna_solberg) January 28, 2020

Nytt fottøy

Nå lover Raja å bruke mørk dress på Slottet fredag.

Hver fredag samles regjeringen på Slottet for å delta i statsråd for Kongen. For første gang skal Raja få delta, etter at han ble ny kultur- og likestillingsminister.

– Jeg har ikke tenkt å gå med den oransje jakka på Slottet. Det var ikke slik at jeg tok med TV 2 på shopping, men så møtte jeg journalisten som tok et hyggelig bilde. Jeg tullet jo bare, smiler Raja.

– Jeg er høy og mørk og pakistaneren er brun, men pakistaneren er ikke dum. På Slottet forventer Kong Harald en etikette og da skal man gå med mørk dress, sier den ferske kultur- og likestillingsministeren.

Da Raja var ferdig med pliktene som kultur- og likestillingsminister i Stortinget torsdag, kjøpte han først en ny veske i Stortingets lille utsalg. Etterpå tok han raskeste vei til butikken «Swims» i Prinsens gate.

– Så Erna trenger ikke å bekymre seg før dere skal på Slottet?

– Nei, men jeg lurer på om dette er greit, sier Venstre-politikeren, og peker ned på de oransje skoene.

NYE SKO: Raja håper det regner i morgen - så han kan bruke disse nye skoene. Foto: Mads Dahlby Fremstad/TV 2

– Jeg håper det regner i morgen, for da kan jeg gå med disse. Det er det ingen som vil stusse over, mener Raja.

– Du kan gå med de skoene på Slottet?

– Ja, de kan jeg gå med på Slottet, men jeg tar dem jo av meg når jeg går inn. Når det regner utenfor må det være lov, fortsetter han.