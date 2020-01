Bentley fikk i fjor endelig en offisiell norsk importør. Timingen var god, da det tradisjonsrike britiske bilmerket for første gang lansert en SUV – Bentayga – som dessuten har blitt ladbar! Perfekt for norske kjøpere, og norske avgifter, med andre ord.

I fjor ble det solgt 13 nybiler gjennom den norske importøren. I år er ambisjonen betydelig høyere. Bentley skal åpne en helt ny forhandler på BIllingstad, like utenfor Oslo, og får dessuten en helt ny modell i utvalget. Ingen hvilken som helst nyhet, heller. Vi snakker Flying Spur. Bentleys flaggskip.

Den nye modellen er nettopp lansert – og torsdag kom den aller første Flying Spur First Edition til Norge.

Den blir ikke noe volummodell. Dette er nemlig en av verden mest eksklusive bilmodeller – med en prislapp på rundt 4 millioner kroner.

Diger motor

Noe av forklaringen på den friske prisen, er naturligvis å finne under panseret. Der ligger det en enorm W12-motor på 6 liter. Kraftverk er forresten en bedre betegnelse enn motor, her. Vi snakker 655 hk og et dreiemoment på 900 Nm.

Forbruket ved blandet kjøring er 15,4 l/m – og den har et CO2-utslipp på 337 g/km. Det siste sørger for at kjøpere av denne bilen punger ut en raus slump penger til den norske statskassen.

De sørger også for at sjansene er små for at du står oppført i MDG-sine medlemslister, om du kjøper denne bilen ...

Slik kan en Bentley Flying Spur se ut. Mulighetene for skreddersøm er ekstreme hos den britiske bilprodusenten, så sjansene for å finne to som er helt like, er små.

Ekstremt rask

– Dette er spydspissen i Bentley sitt modellprogram. En helt ny modell, helt fra bunnen av. Den veier nesten tre tonn med fire personer ombord, men gjør 0-100 km/t på 3,8 sekunder – og har en toppfart på 333 km/t, forteller en tydelig stolt sjef for Bentley i Norge, Christian Gottschalk.

Plattformen er selvsagt også helt ny. Det gjør at denne luksusbilen byr på firehjulsdrift, luftfjæring, antikrengingssystem – og ikke minst: Firehjulsstyring.

Særlig det siste skal bidra til at bilen som er nesten 5,4 meter lang, skal ta svingene bedre enn tidligere generasjoner. Ja, også bedre enn konkurrentene.

Her snakker vi luksus - i liten skala

Luksus fra topp til bunn

På luksusfølelse er det få som gjør det bedre enn Bentley. Og her må vi ned på detaljnivå.

Bilen som står hos Bentley er en First Edition, som betyr at den er fullspekket med utstyr. Inkludert i dette er en nedfellbar og bakgrunnsbelyst Flying B-maskot på panseret. En detalj som virkelig forteller både eier og alle andre rundt bilen hvilket nivå av luksus det er snakk om. Flying B-maskoten kan heves og senkes både fra forsetet og baksetet.

– Og den er testet og godkjent i forhold til alle sikkerhetsregler, understreker Gottschalk.

Et lite trykk - og vipps så dukker The Flying B opp på panseret. Bakgrunnsbelyst, må vite ...

Vil ikke ha insektsbitt

For å få enda mer inntrykk av hvor eksklusiv denne bilen er: Bentley bruker kun skinn fra okser fra Nord-Europa. Både fordi dette er det beste skinnet – og fordi de er mindre utsatt for insektbitt! Dermed får man et så perfekt skinn som mulig.

For å lage interiøret må 13 okser bøte med livet – og det er totalt 350 ulike skinndeler fordelt rundt omkring i bilen. 141 håndverkere står for monteringen – og de bruker tre kilometer med sytråd per bil!

– I tillegg er det viktig med god lyd. Vi bruker stereoanlegg fra Naim, det beste på markedet. Toppmodellen har 21 høyttalere og over 2.000 Watt effekt, forklarer Gottschalk.

Klar for bestilling

Hvis du nå klør etter å få hendene på en Flying Spur, så har vi gode nyheter. Den kan nemlig bestilles nå.

– De første kundene får bilen sin i mai/juni – og det er større etterspørsel enn forventet. Vi er ganske sikre på å selge mellom 5 og 7 biler i 2020, fortsetter en entusiastisk Bentley sjef.

Noe vanlig syn langs norske veier blir det med andre ord ikke. Og akkurat sånn skal det være med Bentley, selvsagt.

