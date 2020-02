Dette kan du gjøre for å unngå allergier og eksem

– Allergier som først har oppstått, de kan man behandle, sier Bente Krane Kvenshagen til God morgen Norge.

Bente Krane Kvenshagen er barnelege, forfatter og allergolog, og har jobbet med allergiske sykdommer i over tretti år.

– For å forhindre allergiutvikling så må man starte med de små barna, og begynne i babyalder, forklarer barnelegen.

Nyere forskning viser til metoder som kan hjelpe mot utvikling av allergi og eksem hos barn.

– Man må starte ut med de små barna med tørr hud, og sørge for at de får oljebad eller veldig fete kremer sånn at man normaliserer huden, sier Kvenshagen.

Dette hjelper ikke bare mot eksem, men kan også hjelpe mot allergi. Dette er fordi allergier kan få innpass gjennom en dårlig hud.

For å forhindre at barnet skal utvikle allergier, så burde man utsette dem for diverse allergener, som for eksempel allergifremkallende matvarer som egg og nøtter.

Tidligere trodde man at det var viktig å unngå allergener, men det er helt motsatt.

– Gi alle de allergene matvarene tidlig, sier allergologen.

Allerede fra barna er fire måneder gamle kan det være lurt å la de smake på matvarer som eggerøre og peanøttsmør. Det behøver ikke være mye, men en liten smakebit.

– Og det har vist seg nå i en helt ny studie at barn som vokser opp med dyr, spesielt hund, man tror også det gjelder katt, at de er beskyttet mot dyrehårsallergier, forteller Kvenshagen.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Eksem er ikke allergi

Det er mange som tror at eksem er allergi, men dette avkrefter allergologen.

– Det er en hudsykdom, men det regnes blant de allergiske sykdommene, forklarer Kvenshagen.

Atopisk eksem er egentlig tre ting: Det er inflammasjon, bakterier på huden og tørr hud.

Ved betennelse i huden, altså inflammasjon, er det viktig å bruke kortisonkrem, ellers så er det vanskelig å bli kvitt eksemen.

– Så er det bakterier på huden. Gule stafylokokker, som er de eneste bakteriene som betyr noe for atopisk eksem, de må man fjerne, sier barnelegen.

Dette kan man gjøre enten ved et grønnsåpebad eller KP-bad. Da fjerner man bakterier, og eksemen har mindre tendens til å komme tilbake.