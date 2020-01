Sander Berge klar for Sheffield United

Sheffield United har gjort det svært bra etter opprykket fra Championship. Klubben ligger på åttendeplass etter 24 serierunder, kun sju poeng bak Chelsea på den viktige fjerdeplassen som gir adgang til Champions League.

– For Sheffield United er dette en prestisjesignering. Det er det ingen tvil om. Han har vært ettertraktet av mange klubber i midtsjiktet i La Liga, og Sheffield United har ikke vært i nærheten av den kvaliteten tidligere. At de får den signeringen her, tror jeg betyr mye for dem, sier Stamsø-Møller.

Konkurransen

Manager Chris Wilder pleier å bruke tre sentrale midtbanespillere. John Lundstram og John Fleck er stort sett indreløpere, mens Oliver Norwood er den som balanserer midtbanen.

– Tror du han går rett inn på laget?

– Kanskje ikke i kamp én, to eller tre, men om ikke lenge er han fast på laget. Det er jeg ganske overbevist om. Han er bedre enn dem som spiller i posisjonen hans fra før av, mener TV 2s fotballekspert.

– Han konkurrerer med ganske rutinerte spillere, som de fleste trodde var Championship-spillere. Berge har mer kvalitet enn dem allerede nå, sånn jeg ser det. Det eneste er at de er drillet i et veldig rigid system. Det må han forstå med en gang, og kunne bekle de rollene like bra som de gutta gjør – eller bedre. Og det tror jeg at han kommer til å få til, fortsetter Stamsø-Møller.

Flere nordmenn har spilt for Sheffield United, blant andre Roger Nilsen, Jostein Flo og Jan Åge Fjørtoft.