Etter at Frp gikk ut av regjeringen for en knapp uke siden, har det haglet med forslag fra resten av opposisjonen.

– Det har vært et reneste representantbonanza, sa Jensen da hun torsdag, for første gang på seks og et halvt år, entret Stortingets talerstol som partiets parlamentariske leder.

– Men la meg gjøre det helt klart: Frp kommer til å stemme mot alle forslagene til Arbeiderpartiet og de andre opposisjonspartiene, slo hun fast fra talerstolen.

– Fekting

Både Ap og Sp har de siste dagene fremmet en rekke forslag for Stortinget for å kartlegge om det er mulig å danne flertall med Frp. Torsdag skal Stortinget stemme over i alt 18 såkalte løse forslag fra Sp (sju forslag), Ap (seks), SV (tre) og Rødt (to).

– Dette er bare fekting fra de andre opposisjonspartiene og illustrerer at de er maktesløse i den situasjonen de befinner seg i, slår Jensen fast overfor NTB.

Flere av forslagene gjelder imidlertid saker som Frp selv går inn for i sitt partiprogram, som Sps forslag om å gi kommuner lokal vetorett mot vindmøller. Likevel vil Frp vende tommelen ned.

– Mange av disse forslagene vil vi komme tilbake til. Det kan være behov for å ramme dette inn på en annen måte, sier Jensen.

Uenige om finansiering

Hun peker på at selv om det i teorien vil være mulig for opposisjonen å enes i sak, vil de aldri greie å bli enige om inndekningen.

– Er det noe vi aldri vil klare å danne flertall på, er det finansieringen. Det er direkte uansvarlig å fatte masse vedtak som vil sende utgiftene rett i taket, sier den tidligere finansministeren, som mener at Aps foretrukne metode for inndekning er å øke skatter og avgifter.

– Veien er uendelig lang til et lykkelig samliv mellom Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, slo hun fast i Stortinget.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ville på sin side vite på hvilke områder Frp regner med å få større gjennomslag utenfor enn innenfor regjering – men fikk ikke noe klart svar.

– Vi er stolte av det vi har fått til i regjering. Og det er mye i Granavolden vi er enige i, sa Jensen.

Advarer Solberg

Samtidig retter Jensen en klar advarsel til den nye mindretallsregjeringen om å søke samarbeid med venstresiden.

– Det er opp til regjeringen Solberg å være et reelt alternativ til en Støre-regjering. Hvis regjeringen i store og viktige saker finner det mer aktuelt å samarbeide til venstre, er det et retningsvalg Frp vil merke seg, sa Jensen.

