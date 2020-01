Ap ber Solberg om å kutte i ferjeprisene

Sp ber om maksimalpris

Senterpartiet har allerede foreslått å be regjeringen utrede en nasjonal maksimalpris for båt- og ferjebilletter i det reviderte budsjettet. Sp vil at staten fullt ut skal kompensere for fylkenes inntektstap ved innføringen av en slik ordning.

Partiet har også foreslått at staten må betale for merkostnaden ved klimaomstillingen av fylkenes hurtigbåt- og ferjetrafikk.

Da statsministeren ble konfrontert med spørsmål om ferjeopprøret i Stortinget, svarte hun at "ferjetakster for fylkesferjer er et ansvar for fylkeskommunene". Hun viste til at regjeringen i 2018, i forbindelse med omlegging til en grønnere ferjepark, satte av 100 millioner kroner mer til fylkene på ferjer og endret kostnadsnøkkelen.

Solberg sa også at man ennå venter på å høste erfaringer fra de stedene man har gått over til mer klimavennlige ferjer. Hun understreket også at dette ikke er årsaken til prishoppet i Nordland.