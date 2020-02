Mandag 3. februar er det premiere på sesong 12 av Bloggerne på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo. Programmet har i hver sesong fulgt et visst antall bloggere gjennom tykt og tynt, i deres hverdager som påvirkere.

I årets sesong får seerne følge de syv deltakerne Linnéa Myhre, Joakim Kleven (27), Caroline Berg Eriksen (33) og Martine Lunde (23), Sofie Nilsen (20), Anne Brith Davidsen (44) og Iselin Guttormsen (32).

Irritert

Myhre, som deltar i programmet for andre år på rad, var til stede på torsdagens pressedag i TV 2. Men det var ikke alle spørmålene hun ble like glad for å få.

29-åringen har tidligere uttrykt en frykt for det å forlate barndommen og eventuelt få egne barn. Dette er også noe hun skriver om i sin nyeste bok, «Meg, meg, meg». Da TV 2 spurte hva hun tenkte rundt teamet nå, ble det derimot nok for Myhre.

– Hvorfor får jeg det spørsmålet i hvert fuckings intervju?, raser hun til TV 2 og utdyper:

– Kan jeg få lov til å være kvinne (29) uten å få spørsmålet «når skal du ha barn, liksom?». Nå spør jeg ikke deg altså, nå spør jeg bare alle. «Can a woman live», og kan en kvinne få la være å få barn?

Skaper press

Myhre synes nettopp slike spørsmål bidrar til et press blant unge kvinner om at man «må» få barn i hennes alder, noe hun er sterkt imot.

– Jeg skal ikke si at det er det som er greia altså, men det er jo det som skaper presset. Det er da jeg kjenner på at alle har et veldig behov for at man «skal et sted» og så er liksom livet komplett. Og det er ikke sikkert at det er komplett for meg. Det tror jeg vi må være litt snillere med kvinner, sier hun.

Samtidig påpeker hun et annet aspekt ved saken.

– Og hvem vet, kanskje jeg ikke kan få barn? Og da er ikke det et gøy spørsmål å få - og det gjelder alle kvinner. Og det skal vi tenke litt over!

Barn, eller ikke barn – det er spørsmålet

Tall fra SSB viser at fødselstallene i Norge aldri har vært lavere. Samtidig har flere kjente personer i senere tid vært åpen rundt det sårbare temaet, enten de ønsker seg barn eller ikke.

Mange norske kvinner kjenner ingen lyst eller trang til å bli mor, men kan føle seg presset av samfunnet til å bli det. I podcasten «Barnløs på godt og vondt», diskuterer biolog Cecilie Hoxmark temaet barnløset, både ufrivillig- og frivillig, med fagpersoner.

– Grunnen til at jeg ville lage podcast er for å få belyst et tema som jeg føler det er veldig lite snakk om, og som jeg tror angår så mange, uttalte Hoxmark til Forskning.no høsten 2019.

Hun håper på mer åpenhet rundt temaet og ønsker at podcasten kan bidra til å få frem flere perspektiver på livet.