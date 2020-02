Armbåndet rundt hånda gjør at minnene fra tragedien har et lite lyspunkt for politimannen Geir

– Da klarer de å komme seg på et fly og kommer seg ned til Oslo samme kveld, sier Oustorp.

Senere samme natt døde sønnen av skadene.

– Mye har blitt bedre

Det har i etterkant blitt rettet sterk kritikk av politiets arbeid under 22. juli.

– Systemet sviktet litt, eller sviktet veldig. Nå er jeg ganske sikker på at mye i etterkant har blitt mye bedre, sier Oustorp.

Og selv om han forstår at systemkritikken er berettiget, klarer han å distansere seg litt fra det.

– Jeg følte at den jobben som ble gjort der oppe, det at jeg fikk en «connection» med Hanne ute i skogen, og det at vi hadde kontakt i etterkant, gjør at den kritikken som kom gjelder systemet – men det gjelder ikke jobben jeg gjorde. For jeg følte at jeg hadde gjort en god jobb, sier Oustorp.



Oustorp tenker på Utøya og det han opplevde der hver dag. Rundt håndleddet hans har han et svart armbånd med hvit tekst.

– Jeg fikk armbåndet av Hanne den første jula. Det har jeg på meg hver dag, og da er det også lett å tenke på det hver dag. Men det gjør meg godt, for da vet jeg at jeg gjorde en forskjell den dagen der, sier Oustorp.

