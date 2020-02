I fjor etablerte Bentley seg i Norge. Brooklands Motors står for import og salg av det super-eksklusive bilmerket som snart flytter inn i nybygde lokaler.

I fjor ble det registrert 13 nye Bentleyer i Norge, i år skal det bli langt flere.

Timingen for Norges-etableringen kunne nok heller ikke vært bedre. I likhet med mange andre eksklusive bilmerker har også Bentley kommet med SUV. I fjor ble deres Bentayga dessuten presentert i ladbar utgave. Ettersom denne biltypen kommer gunstig gjennom det norske avgiftssystemet, ga dette solid priskutt.

Dette er ikke overraskende modellen som kommer til å bli den soleklare bestselgeren fra Bentley i år:

Åpner ny butikk

– Salgsmålet vårt er 40 nye biler i 2020. Vi antar at disse vil fordele seg på 20 Bentayga Hybrid, fem Bentayga V8, fem Flying Spur og ti Continental GT og GTC., forteller Christian Gottschalk som er sjef for Bentley i Norge.

Christian Gottschalk er sjef for Bentley i Norge.

Så langt har Bentley holdt til hos bilforhandleren Motorpool, som også selger Jaguar og Land Rover. Men snart er de på flyttefot:

– Ja, i juni flytter vi i Bentley Oslo inn i nye lokaler på 1.600 kvadratmeter, på Billingstadsletta i Bærum. Dette blir en av Norges aller beste lokasjoner for en bilbutikk med tanke på trafikk og eksponering, sier Gottschalk.

Her er Bentleys aller nyeste – i Norge

Solid salgsøkning

De siste årene har salget av luksusbiler økt kraftig i Norge. Stadig flere nordmenn blar opp flere millioner for ny bil. Samtidig har også utvalget økt kraftig.

En av de viktigste trendene her handler altså om SUV. Også verdens rikeste har sans for denne biltypen, men de vil naturligvis ikke kjøre noe som er altfor folkelig.

De siste årene har merker som Lamborghini, Maserati og Rolls-Royce kommet med biler i denne klassen. Aston Martin er rett rundt hjørnet med sin. Og hos Bentley har Bentayga gitt en solid salgsøkning.

Se hva verdens rikeste kan leke seg med nå

Slik ser det ut når Bentley lager SUV. Deres Bentayga kommer til å stå for en stor del av salget i Norge i år.

Bentley-eierne har åtte biler

Det erkebritiske merket er nå eid av Volkswagen-konsernet. Det gir en rekke stordriftsfordeler, men for Bentley er det naturligvis også viktig å sørge for å at det ikke går ut over særpreget. Ved fabrikken i Crewe står skreddersøm og håndtverk sentralt. For eksempel tar det 130 timer å bygge en Bentayga hybrid. Da er det naturligvis ikke rart at prisen blir deretter.

Men det stopper altså ikke kjøperne. For et par år siden fortalte daværende Bentley-sjef Wolfgang Duerheimer forresten litt mer om dem. Her kom det frem at de som eier en Bentley, i gjennomsnitt har åtte biler. Bentleys egen research før de kom med Bentayga, viste også at veldig mange Bentley-eiere hadde minst én SUV i garasjen (eller kanskje snarere: Garasjene). Dermed var også potensialet betydelig her, i tillegg til nye kjøpere.

Går det som Bentley tror, skal 25 nye, norske eiere sette seg inn bak dette rattet i år. Innvendig i Bentayga er det fokus på eksklusive materialer og skyhøy finish.

Se video: Her avdukes Bentley-nyheten i Norge