Arnes (84) sønn tok selvmord: – Jeg har levd med skyldfølelse hele livet

De siste årene har vi blitt kjent med Arne Ulvolden som den joviale og blide bestefaren til TV 2-profilen Samuel Massie.

Sammen har de reist verden rundt i TV-programmet «Samuel og bestefar».

Men det ikke alle vet om Arne, er at han hele livet har båret på både sorg og skyldfølelse.

– Jeg anklager meg selv, sier 84-åringen når TV 2 møter ham.

I 1986 tok sønnen Geir sitt eget liv, i en alder av 24 år.

Arne var i Spania da han fikk den grusomme beskjeden.

– Datteren min ringte. Det var helt forferdelig. «Det er min skyld, det er min skyld, det er min skyld», sa jeg repetitivt mens vi begge strigråt, forteller han, og fortsetter:

– Jeg skulle fulgt ham opp fra dagen han ble født. Han var jo den fineste gutten i hele verden. Jeg skulle gitt ham selvtillit. Jeg skulle holdt på kjærlighet og fasthet. Men det gikk den gærne veien.

Arne har nemlig levd opp til andres forventninger hele livet, fremfor sønnen Geirs behov.

– Jeg har alltid lagt skylden på alt og alle, når det egentlig var jeg som var skyld i alle feilvalg, sier Arne, og tenker at problemene hans startet allerede i oppveksten.

MINNER: På hylla hjemme i Bergen har Arne flere bilder av sønnen Geir. Foto: TV 2

Fulgte ikke drømmene

I 1935 ble Arne født i Otta i Gudbrandsdalen. Han var nest yngst i en søskenflokk på ti.

– Min far var i militæret, og jeg har vært i militæret. Og der snakker man til folk, og ikke med. Det var typisk for min far, og jeg har vel også tatt skade av det.

Han hadde mange store drømmer i livet. Både hvalfangst og legeutdanning var øverst på listen. Men drømmene fortalte han ikke om til noen, i frykt for hva alle andre skulle tenke og tro.

Arne endte opp på lærerskolen. Han ble gift, bosatte seg i Ålesund og fikk to barn. Først kom sønnen Geir, og noen år senere fikk ekteparet datteren Anne Marie.

– Jeg har gjort veldig mye dumt

Allerede på barneskolen fikk Geir problemer. Han tok en modenhetstest som viste at han ikke var klar for å begynne i 1. klasse. Geir måtte derfor vente et år, og så alle vennene sine starte på skolen sammen.

– Han falt utenfor i skolesystemet. Og jeg var så dum, at ... Jeg har gjort veldig mye dumt, sier Arne og sikter til modenhetstesten han lot sønnen ta.

Da Geir året etter endelig ble skolegutt, våknet Arne en tidlig morgen til synet av sønnen som satt gråtende ved kjøkkenbordet. Geirs lekser lå fremfor ham.

«Jeg får aldri en gullstjerne, jeg», sa han til faren sin.