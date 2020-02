Slik oppdaget de milliard-skatten

Med undervannsroboter, seismikk og geofysiske målinger fant den norske forskergruppen skattekisten med gull, sølv og andre verdifulle mineraler på havbunnen sør for Svalbard.

– Vi har støttet oss til teknologi utviklet i norske miljøer i løpet av få tiår, og som viser enorm kreativitet og innovasjonsvilje. Teknologien vi benyttet for å kartlegge mineralforekomstene på Mohnryggen på sokkelen sør for Svalbard, dokumenterer at Norge må regnes som en supermakt på dette fagfeltet, sier Egil Tjåland, leder for institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU.

– Har tatt helt av

Han er klar på at dette er et direkte resultat av gode nasjonale prioriteringer etter at oljeeventyret startet.

– I begynnelsen handlet det om å leie inn trålere som trakk seismikkkabler for å kartlegge sokkelen utenfor kysten. Oljeselskapene er å takke for at de etablerte egne forskningsmiljøer, og ikke minst må vi trekke fram de mange som våget å satse på egne ideer og etablerte selskaper, som har bidratt til å utvikle teknologien som har satt oss i stand til å finne, og verdivurdere mineralforekomstene på sokkelen, sier Tjåland.

På forskerkongressen Arctic Frontiers tidligere i uken, presenterte han mineralfunn med et verdianslag på 1000 milliarder kroner i et begrenset område.

– Det har tatt helt av, og interessen har vært voldsom. Det er kjempespennende. Og at forskningen bygger på norsk teknologi og er gjort av norske aktører, gjør ikke gleden mindre, sier Tjåland.

– Jeg håper at det trigger nasjonale krefter slik at vi kan komme enda raskere i gang. Teknologien har vi, så nå må det bare politisk handling til, fortsetter han.

HENTER PRØVER: Ved hjelp av undervannsroboter hentes prøver fra havbunnen. Foto:NTNU

Omtalt i statusmagasin

Også NTNU-forskning på elektromagnetiske måleteknikker har gjort det mulig å avsløre hva som befinner seg på, og helt ned til 120 kilometer under havoverflaten.

Dette arbeidet er nylig publisert i det statustunge forskningstidsskriftet Nature.

– Så vidt jeg kjenner til er det første gangen noen har kombinert to elektromagnetiske måleteknikker (aktiv- og passiv kilde) for å gjøre slike avbildninger under en midthavsrygg, forteller Ståle Emil Johansen, professor i anvendt geofysikk ved NTNU, til nettstedet Geoforskning.no, som videre beskriver prosjektet slik:

«Målingene ble utført tvers over den ultrasakte Mohnryggen i Grønlandshavet. Ryggen er også vertskap for varme kilder på havbunnen der skorsteiner («black smokers») spyr ut hett, mineralrikt vann som avkjøles og avsetter mineralene på havbunnen.»