Dømt til 11 års fengsel for Circle K-drapet

Det var 15. februar i fjor at 28 år gamle Said Bassam Chataya ble knivdrept ved en Circle K-stasjon i Bergen.

Gjerningsmannen var hans egen fetter, og den tiltalte 22-åringen har sagt at han var sterkt ruset og ikke husker drapshandlingen.

På slutten av den seks dager lange rettssaken i januar, ba aktor Ellen Cathrine Greve om 11 år og seks måneders fengsel for gjerningsmannen.

Nå er dommen fra Bergen tingrett klar. Den slår fast at den tiltalte 22-åringen dømmes til samme straff som nettopp aktors påstand.

– Det er spesielt at drapet skjer på en bensinstasjon blant folk som vasker bilen eller fyller bensin. Vi har derfor mange vitner til knivstikkingen. Og også flere overvåkningsbilder, sa Greve i sin prosedyre på siste dag av rettssaken.

– Ingen nødvergesituasjon

I selve dommen legger retten vekt på at tiltalte tok med seg kniv til en situasjon han visste kunne bli konfliktfylt, og at han burde visst at knivstikkene kunne medføre tap av liv.

– Det er bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte regnet det som sikkert eller overveiende sannsynlig at fornærmede ville bli drept som følge av knivstikkene tiltalte påførte ham. Vilkåret om subjektiv skyld er oppfylt, står det i dommen.

– Det forelå åpenbart ingen nødvergesituasjon som foranlediget tiltaltes angrep. Bedømt som edru er det utvilsomt at tiltalte heller ikke oppfattet det slik, skrives det.

Må betale erstatning

Tiltalte dømmes også til å betale totalt 1.170.000 kroner i erstatning til avdøde sin mor, hans kjæreste, de to barna og to andre personer.

I dommen fremgår det at tiltalte må betale 200.000 kroner i oppreisning til Said sin mor for tap av sønnen.

22-åringen må også betale 400.000 kroner i oppreisning til de to etterlatte barna, i tillegg til 450.000 kroner for tap av forsørger.

I tillegg til selve drapet, var mannen også tiltalt for trusler og vold mot to personer. Tiltalte må betale 80.000 kroner til sin tidligere kjæreste, og 40.000 kroner for trusler mot en annen person.

RETTSSAK: Bistandsadvokatene Thomas Støer og Beate Hamre under Circle K-rettssaken etter drapet på Said Bassam Chataya. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.

Ni knivstikk

I løpet av deg seks dager lange rettssaken i januar, forklarte både tiltalte og en rekke vitner om hva som skjedde denne kvelden da 28 år gamle Said Bassam Chataya ble drept.

Påtalemyndighetene viste frem kniven de mener er drapsvåpenet. Ifølge aktor Greve ble Said påført ni knivstikk, og ett av dem skal ha vært dødelig.