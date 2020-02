– Jeg vil hjem til datteren min i Norge og ta min straff

– Jeg tror hun kom seg ut mye tidligere, og regner med at det var det som skjedde, sier mannen.

– Hun ble sikkert kjemperedd, og det skjønner jeg godt, sier mannen og fortsetter.

– Jeg visste ikke at det var en dame med et barn der. Så det jeg tenker, er at hun har kommet seg ned til lobbyen sagt ifra om dette her, og så har hun trukket konklusjonene, sier mannen.

Hevder kveling var nødverge

Ifølge politirapporten endte basketaket med at sikkerhetsvakter på hotellet kom til og ba nordmannen slippe kvelertaket han holdt briten i. Begge ble fraktet til sykehus.

Nordmannen har hele tiden sagt at han handlet i nødverge.

– I dette tilfellet her så hadde ikke jeg noe våpen, det var han som hadde det. Så jeg ser helt klart på dette, er det en nødverge-sak, sier mannen til TV 2.

Likevel innrømmer nordmannen at han provoserte.

– Selvfølgelig, det var jeg som startet episoden med å oppføre meg så idiotisk, sier mannen.

Mannen stopper opp, ser ned før hans fortsetter.

– Jeg syns det er utrolig kjipt å tenke på at en liten gutt har mistet pappaen sin. Jeg tenker jo sånn om datteren min også, sier mannen og bryter sammen i gråt.

– Med en gang vi begynner med de barne-greiene, så klarer jeg ikke snakke mer altså. Sorry. Det er dem det går mest utover, sier mannen.

Rømte fra rettsmøte i Thailand

Nordmannen ble først pågrepet siktet for vold med døden til følge. Litt senere ble han løslatt mot kausjon. Han fikk meldeplikt og utreiseforbud fra Thailand, mens han ventet på rettsmøte. Men han møtte aldri opp i retten.

I stedet stakk han av.

– Hvis dette var nødverge, hvorfor rømte du da?

– Jeg ble truet på livet i gatene. Jeg hadde tenkt å bli og ta min straff, sier mannen og legger til:

– Så var det en kar som sa at han visste at dama var dratt hjem. Han brukte henne ved navn, og sa at jeg aldri kom til å se datteren min igjen, sier mannen til TV 2.

Ifølge nordmannen fikk han og familien hans så mange, og så grove, trusler rettet mot seg av fremmede, at han til slutt rømte fra Thailand. Siden det har han solgt alt han eier, og har ifølge han selv brukt nærmere to millioner kroner på flukten så langt.

Den drapssiktede nordmannen er fremdeles etterlyst for drapet gjennom Interpol i 188 land.

Lever i skjul et sted i Asia

Nå oppholder han seg i et annet land i Asia. Han bytter adresse regelmessig, slik at ingen skal finne ut hvor han bor.

– Jeg oppholder meg inne på et lite rom 23 timer i døgnet, og går nesten ikke ut, sier mannen til TV 2.

– Det meste jeg har oppholdt meg inne på rommet uten å gå ut døren er 11 dager, sier mannen.

Hans største frykt er å bli tatt og sendt tilbake til Thailand. Der risikerer han mellom 10 og 15 år i fengsel. Soningsforholdene i Thailand regnes som blant i verste i hele verden.

Hans største ønske er å komme hjem til Norge og melde seg for politiet, og få en rettssak i Norge. Han sier han er villig til å sitte i fengsel for drapet i Norge. På den måten vil han kunne ha kontakt med datteren sin.

– Det er bare det jeg tenker på nå. Jeg føler jeg har skuffet henne så jævlig, sier mannen og bryter sammen i gråt.

– Hva er planen nå da?

– Det er ikke noe plan, sier mannen.

– Hvor lenge kan du holde deg på flukt sånn som dette her?

– Aner ikke. Det er allerede alt for lenge nå så, sier mannen.

– Alternativet er så jævlig dystert. Jeg har liksom ikke lyst å gå å melde meg heller, fordi de har jo forberedt en sånn sak nå, fortsetter han.

Vil sone i Norge

Nå er også siktelsen mot nordmannen blitt skjerpet i Thailand.

– De har økt siktelsen fra vold med døden til følge til drap, uten at jeg skjønner det. Jeg ble stukket med kniv, og han var i livet da jeg dro fra sykehuset så forstår jeg ikke den, sier mannen fortvilet.

– Hva er det du vil da, hvis du fikk viljen din?

– Å komme meg hjem, og bare være sammen med datteren min. Om jeg blir satt i fengsel og sånn så spiller ikke det noen rolle. Bare vi er i samme land og hun kan komme å besøke meg, sier mannen til TV 2.

– Du vil ta din straff i Norge?

– Ja, jeg vet at det er fair, sier mannen til TV 2.