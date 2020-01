Torsdag bekreftet Sheffield United at klubben har sikret seg underskriften til Sander Berge.

Midtbanespilleren kommer til en klubb som for tiden flyter på en enorm medgangsbølge. «The Blades» ligger på 8. plass i Premier League med 14 kamper igjen.

Berge blir en del av en svært tradisjonsrik klubb. En rekke nordmenn har spilt for Sheffield United, blant andre Anders Jakobsen, Jan Åge Fjørtoft, Roger Nilsen og Jostein Flo.

Dette venter Berge

Berge kan forberede seg på en enormt engasjement rundt klubben, forteller Flo.

– Det er en stor klubb. Sheffield United er sentrumsklubben. Den har tradisjonelt alltid vært blant de største klubbene med tanke på økonomi. Nå er alle toppklubbene i England store. Sheffield United er en familieklubb. Det er en klubb med en god historie, og det er en enorm fotballinteresse i byen. Sheffield er stålbyen – det er arbeidernes by. Fotball er det viktigste som skjer i byen. De spiller på et gammelt ærverdig stadion med enormt trøkk, sier Flo.

OVER 80 KAMPER: Jostein Flo fikk 84 kamper i Sheffield United-drakten.

Den tidligere Sheffield United-angriperen er sikker på at Berge vil bli en sentral brikke i klubben.

– Han har mye kreativitet og er en spiller som virkelig kommer til å bli satset på i Sheffield United. De er blant de bedre lagene i Premier League, og de har et veldig behov for den type midtbanespiller som han er. Han blir nok dyrket. Berge vil i særklasse være en av de mest sentrale spillerne på laget, noe han ikke ville vært i en av toppklubbene. Mye av laget vil bli bygget rundt ham. Det er et smart kjøp, for Berge er nok ikke i loopen til de største klubbene i Europa, sier Flo.

Bunnsolide bakover

Det meste har gått på skinner etter opprykket til Premier League. Spillere som George Baldock, Chris Basham, John Fleck og Oliver Norwood har sett ut som en million dollar. Manager Chris Wilder har snekret en taktikk som passer spillermaterialet. Kun Liverpool har sluppet inn færre mål.

– De er hardtarbeidende, det er disiplin, de har en veldig tydelig spillestil og de får mye ut av spillerne. Flyten de har kommet inn i nå er etterlengtet i byen, forteller Flo, som scoret 19 mål på 84 kamper i den rød- og hvitstripede drakten.

POPULÆRE: Dave Bassett var strålende fornøyd med sine to nordmenn Roger Nilsen og Jostein Flo. Foto: Mauren, Arnfinn

Han husker spesielt godt kampene mot byrivalen Sheffield Wednesday.

– Det er sterk rivalisering med Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday-Sheffield United er blant de største byderbyene i verden. Det var en vanvittig opplevelse å spille de oppgjørene. Det ble uavgjort i alle kampene jeg spilte, men for et trøkk og nerve. Det var full krig i byen etterpå. Hvis jeg gikk på restaurant etter kamp, så jeg fort om det var Sheffield Wednesday eller Sheffield United. Hvis det var blått var det bare å snu, sier Flo, som bare har gode minner fra tiden utenfor fotballbanen.

– Jeg stortrivdes. Jeg bodde i utkanten av byen, i Fulwood, slik de fleste spillerne gjorde. Hvis Berge ikke vet hvor han skal bo, er det bare å komme seg opp i de traktene der, forteller han.

PS! I tillegg til Flo, Nilsen, Fjørtoft og Jacobsen har Bjørn Helge Riise og Erik Tønne spilt ligakamper for Sheffield United på a-lagsnivå.