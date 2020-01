Faktisk.no: Nei, koronaviruset har ikke nådd Norge

FAKTISK HELT FEIL: Koronaviruset er ikke kommet til Norge, til tross for diverse poster i sosiale medier. Foto: Tore Meek/NTB scanpix

På sosiale medier spres det rykter om at koronaviruset har blitt påvist hos pasienter både i Oslo, Tromsø og Stavanger. Folkehelseinstituttet avviser at noen foreløpig har fått viruset påvist her til lands.