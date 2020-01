Frp varsler oppgjør med Erna: – Bidrar til mistro til politikere

Fremskrittspartiets Jon Helgheim varsler overfor TV 2 at han torsdag vil utfordre Erna Solberg i Stortinget.

Det vil skje under debatten om statsministerens redegjørelse om regjeringens sammensetning.

– Frp ser at regjeringen gjorde en svært kontroversiell beslutning ved å hente hjem denne moren, basert utelukkende på opplysninger om at barnet var alvorlig sykt. Regjeringen ønsket ikke å hente moren i utgangspunktet, så man har latt seg presse til en løsning regjeringen ikke ønsket bare basert på at barnet var sykt. Det er ikke brukt andre begrunnelser. Når barnet har kommet hjem så har offentligheten rett på å få vite om beslutningen var basert på riktig grunnlag eller ikke, sier Jon Helgheim.

– Det er det jeg nå vil utfordre Erna Solberg på, sier han.

– Mistro

Frps innvandringspolitiske talsperson mener regjeringens beslutning og «hemmelighold» gir grunnlag for mange spekulasjoner.

– Det bidrar til mistro til politikere ved at man holder sånne opplysninger hemmelig.

KREVER SVAR: Innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Er ikke dette taushetsbelagt?

– Jo, personopplysninger og helseopplysninger om enkeltpersoner er taushetsbelagt. Men det er vanlig og nærmest automatikk i enhver mediesak om det er en ulykke eller en mindre dramatisk situasjon hvor personer har vært involvert. Senest i dag med to politifolk i en trafikkulykke, hvor det opplyses at de er lettere skadet. Vi vil ikke ha detaljer om barnets helse. Vi vil skjerme barnet mot offentligheten så mye som mulig, men det har ingen konsekvenser for barnet om regjeringen nå bekrefter om det var alvorlig sykdom eller ikke, sier Helgheim.

– Tror du regjeringen i det hele tatt vet?

– De snakker om at det var en antatt syk gutt, så man har tatt en kontroversiell beslutning basert på antagelser. Det synes jeg er interessant for offentligheten, om vi har en regjering som gjør så kontroversielle avgjørelser basert på antakelser. Det er ikke noe som vekker tillit hos meg, sier han.

Helgheim sier han håper at Solberg kommer med en avklaring om helsetilstanden.

– Da kan vi legge spekulasjonene død og folk kan gjøre seg opp en mening om dette var riktig basert på riktig informasjon. Nå er det basert på spekulasjoner eller antakelser.

Saken oppdateres når spørsmålet blir besvart i stortingssalen.

Høie: Ikke lovlig

Høyres nestleder Bent Høie har tidligere sagt til TV 2 at de ikke kunne levd med muligheten for at gutten døde i leiren i Syria. Høie vil derimot ikke utdype rundt helsetilstanden til gutten.