Politiet i North Yorkshire får kjørt seg etter at de onsdag la ut et Facebook-innlegg.

I innlegget etterlyser de eieren til en sølvring med gravering på, og ber publikum om hjelp.

«Ringen ble funnet sammen med eiendeler som hadde blitt stjålet i et hus under et innbrudd i York i februar i 2019. Dessverre, til tross for sine forsøk, klarte ikke betjentene å spore ringen tilbake til eieren,» skriver de.

Vanligvis får ikke politiet særlig respons i sosiale medier, men denne gangen har de fått over 13.000 kommentarer.

Innlegget har med andre ord gått viralt, og dét takket være «Ringenes herre»-fans, skriver York Press.

– Frist meg ei!

«Ringen har forsvunnet tidligere, og forrige gang ble den til ei roterende ildkule. Mitt råd er å unngå å bli involvert,» lyder en av de første kommentarene som kom inn.

RINGES BRORSKAP: Ringenes herre er en filmtrilogi basert på boka Ringenes herre av J.R.R. Tolkien.

En annen oppfordrer politiet til å legge ut på tur.

«Ringen må bli destruert! Dere må skape et brorskap bestående av ni politibetjenter som legger ut på et søken etter Orodruin. Ta med en etterforsker, en i innsatsstyrken, en i narkoavsnittet, en rettsmedisiner, fire fotsoldater, og en leder. Dere vil bli jaktet på av ni håndjernspøkelser på veien, så vær årvåkne,» skriver en mann.

«Kudos til innbruddstyven som tok seg inn i Saurons hus,» skriver en annen.

«Frist meg ei! Jeg våger ikke å ta den, ikke engang bare for at den skal være trygg. Forstå dette, politi – jeg ville ha brukt denne Ringen på grunn av mitt ønske om å gjøre godt, men via meg hadde den blitt såpass stor og fryktelig, at en ikke kan forestille seg det,» skriver en.

Må børste støv av filmkunnskapene

Kommentarene har ikke gått upåaktet hen i North Yorkshire-politiet, og de skriver dette i en oppdatering:

«Takk for alle kommentarene. Vi må åpenbart børste støv av filmkunnskapen vår! Men, dette er noen sin eiendel, og vi ønsker å returnere den til den som ble frastjålet den,» skriver de.

I kommentarfeltet fortsetter festen.

«Observerte akkurat ni menn iført hetter sittende på hest. De skulle i retning York. Dere burde ha holdt dette hemmelig,» kommenterer en.