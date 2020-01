De norske e-sportutøverne Matilde «Mattye» Wiik, Aurora «Aurora» Lyngdal og Marita «Minnie» Sørensen skal spille for den nye lagoppstillingen til «Singularity female.»

– Motivasjonen er på topp. Jeg har spilt med flere av disse jentene på høyt nivå før, så det blir bare en ny epoke av Counter Strike-karrieren min. Jeg er veldig motivert til å konkurrere igjen, forteller Wiik til TV 2.

Flere av utøverne har spilt sammen under andre organisasjoner siden 2015, men Matilde Wiik forteller at den nye lagoppstillingen hittil har fungert godt, og jentene har stor tro på hva de kan oppnå sammen i årene fremover.

I tillegg til de tre norske utøverne, består laget av tyske Anne «Lowlita» Starke og nederlandske Esmee «Psycho» Pauw.

– E-sport er ikke en «guttegreie»

Den ferske sporten har til nå vært svært mannsdominert. Men Matilde Wiik mener dette er i ferd med å endre seg.

Hun peker på markedsføring som en av de største grunnene til gapet mellom kjønn og utbredelse i e-sport.

– Historisk sett har e-sport vært sterkt rettet mot gutter, noe som igjen har påvirket holdningene der ute. I de senere årene, derimot, tror jeg industrien har skjønt at det er et marked som rett og slett ikke blir utnyttet til sitt fulle potensial. Det blir stadig flere jenter som konkurrerer på høyt nivå, mener hun.

– Har ikke noe med kjønn å gjøre

I de største turneringene på toppnivå er det foreløpig kun lag som består av menn, men jentene har i utgangspunktet like muligheter til å kvalifisere seg for disse turneringene.

– Jeg føler ikke at det har noe med kjønn å gjøre, det har noe med at vi foreløpig er for få jenter som legger inn timene og dedikasjonen det kreves for å hevde seg på toppnivå. Jeg tror det kommer til å bli mindre gap i årene fremover, sier Wiik.

