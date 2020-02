Avslører nye detaljer om norske MI6-agenter

– Det ville vært rimelig om vi hadde gjort dette i omvendt rekkefølge, bemerket Svardal etterpå.

Kong Haakon og kronprins Olav inspiserer norske militære styrker stasjonert i Skottland i juli 1943. Foto: Scanpix

Men Kongens befaling var fulgt.

Fikk juletre

Da Ulriksen året etter drev en annen SIS-stasjon på øya Skorpa utenfor Florø, benyttet han anledningen da en ubåtjager skulle tilbake til Shetland etter å ha levert forsyninger til stasjonen.

Han sendte med et juletre som Secret Intelligence Service (SIS) sørget for å overlevere til kong Haakon, forteller Insall i «Secret Alliances».

– Det er fristende å spekulere i at denne symbolske handlingen kan ha sådd frøet til Oslos avgjørelse i 1947 om å gi et juletre hvert år til Storbritannia, som takk for støtten under krigen, skriver Insall.

Tidligere amanuensis Ivar Kraglund ved Norges Hjemmefrontmuseum sier at Insall med sin bok tegner et bredere bilde av innsatsen til norske agenter i tjeneste for SIS under krigen.

I «Secret Alliances» siteres Finn Nagell, sjefen for Forsvarsdepartementets etterretningskontor i London, på at rapportene fra SIS-agentene i Norge bidro til å senke de tyske krigsskipene «Bismarck», «Scharnhorst» og «Tirpitz», samt skade skipene «Prinz Eugen», «Hipper» og «Admiral Scheer».

– Tony Insall har hatt anledning til å bruke kilder på britisk side som ikke har vært allment tilgjengelige, og har i tillegg kunnet gå gjennom norske kilder på egenhånd, ettersom han er flytende i norsk. Det er veldig artig at juletrehistorien blir trukket frem i boken hans, sier Kraglund til TV 2.

Kraglund, som var til stede under boklanseringen i London i november, sier at de hemmelige operasjonene i britisk regi var blant de viktigste båndene som ble knyttet mellom Storbritannia og Norge under krigen.

Fortsatte i norsk etterretning

Flere av de norske agentene i britisk tjeneste fortsatte i norsk etterretning etter krigen. Ulriksen, som ble dekorert i både Norge og Storbritannia for krigsinnsatsen, jobbet i Forsvarets etterretningstjeneste etter krigen. Han var høyt verdsatt av kong Haakon, som ved en anledning kom med denne kommentaren om Ulriksen:

PÅ SVALBARDTOKT: Etterretningsoffiser Bjarne Thorsen (bakerst) med amerikanerne Bruce og Jim i 1955. Foto: Gjengitt med tillatelse fra Jim Burns

– Det var han som luktet som en geit, men oppførte seg som et mannfolk. Det skal jeg aldri glemme.

Motstandsmannen Bjarne Thorsen vervet seg i det britiske forsvaret og mottok norske og britiske utmerkelser for sin innsats.

Han tjenestegjorde i Forsvarets etterretningstjeneste fra 1. juli 1947 til 1. juli 1983, og var kommandørkaptein da han fratrådte, får TV 2 opplyst av Etterretningstjenesten.

Trengte boksehansker

Radioagentene var utsatt for konstante farer og stress, noe som kunne føre til krangler og blodsutgytelser.

Ved flere anledninger havnet Svardal i slagsmål med Eivind Viken, som drev stasjonen Erica sammen med ham.

Da Svardal etablerte sin tredje stasjon i nærheten av Florø i august 1944, ba han derfor om å få boksehansker med i forsyningene.

HEDRET AGENTEN ATLE: Ragnar Svardal, Eivind Viken og Per Svardal besøkte Roska i 1985. Foto: Flora historielag

Han ville gjøre minst mulig skade, og samtidig sørge for at hendene fungerte godt nok til å sende morsemeldinger. Stasjonen Erica ble for øvrig vurdert av SIS som en av de mest suksessfulle i Norge, skriver Tony Insall.

Syv måneder senere klarte tyskerne å peile inn stasjonen Roska. Etter en kort skuddveksling ble Svardal i mars 1945 drept på sin post, bare syv uker før krigen var slutt.

Hedres i Florø

Agentkollegaen og telegrafisten Fredrik Persen overlevde, og ble tatt til fange, mishandlet og fengslet.

– Ilden var så overveldende at vi med en gang forsto at vi ikke hadde noen sjanse i kamp. Vi undersøkte muligheten for flukt gjennom vinduet i den nordre veggen, men oppdaget at den siden var dekket av en tysker som var postert rett overfor hytta. Svardal ble truffet omtrent med en gang i venstre side, og kulen må ha gått gjennom begge lungene, skrev Persen i en rapport etter krigen.

8. mai i år skal innsatsen til Atle Svardal, Dagfinn Ulriksen og Sigrun Solberg hedres i Florø. 75 år etter frigjøringsdagen skal tre bronsekulpturer i full størrelse avdukes i Kyrkjeparken.

Krigsheltskulpturene har fått navnet Statuegruppe Eric, og er oppkalt etter SIS-stasjonen som ble opprettet i 1941, sier Reidar Brandsberg til TV 2 om prosjektet som Flora historielag og Flora krigshistorielag står bak.

