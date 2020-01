Adrian Sellevoll (22) åpner opp om rus og kjærlighet: – Jeg var knust

Adrian Sellevoll har sluppet sin mest private låt hittil: «Se Meg».

Her åpner han opp om et trøblete forhold med rus, og i sangen sier han blant annet: «Jeg gikk for langt, ville bare stå på scener» og «jeg ruset meg foran deg, jeg må bli nykter».

Til TV 2 forklarer artisten at han må ta et oppgjør med rus for å få et bedre liv.

– Rus for meg er i hovedsak alkohol. Det er en j**lig bra ting for meg i mange situasjoner, men det er også min verste fiende. Hvis jeg har det vondt, så drikker jeg for å lindre. Jeg føler mange glemmer at alkohol er rus. Det er det styggeste ruset som finnes.

Musikkvideopremieren kan du se her på TV2.no, i videovinduet øverst i saken.

Det er Nicolai Gundorff Asmussen som har regissert videoen, og han har fokusert mye på hvordan festingen og rusen gjør at artisten til slutt går i bakken – bokstavelig talt.

Sellevoll sier at det var stas å være med på en så stor filmproduksjon.

– Han fikk frem det låten handler om. At man ikke får det bedre av å være på de store festene, drikke masse og ha mange mennesker rundt seg.

– Festingen tok overhånd

Sellevoll har tidligere sagt til TV 2 at mange tror han er ruset, når han egentlig bare er seg selv. Han har vært åpen om AD/HD-diagnosen og det høye energinivået som har blitt et slags merkevare.

– Alle tror de vet hvem jeg er, men de gjør jo ikke det. Jeg gir for mye av meg selv. Alle vil ha en bit av bløtkaken min, men hver dag sitter jeg igjen med noen smuler og et tomt gullfat. Jeg har vært for dårlig til å prioritere helsen, og det skal endre seg i år. Livet mitt ser bra ut langt ifra, men det er langt ifra bra.

DANSER: Sellevoll danset med Lillian Aasebø i fjorårets sesong av «Skal vi danse». Foto: NTB Scanpix

TV-kjendisen understreker at det finnes mange som har det langt verre enn ham, og at han ikke ønsker noe sympati. Han poengterer at han fortsatt er ny i underholdningsbransjen, og at han må bli flinkere til å takke nei til både jobbmuligheter og fester.

– Jeg må trappe ned med rus. Den festingen tar litt overhånd, og jeg har godt av en pause. Det har vært mye press, spesielt rundt TV-greiene jeg gjør. Jeg er uansett utrolig takknemlig for alle mulighetene jeg har fått, og jeg har fått til mye på to år, sier han, og fortsetter:

– Problemet er at jeg setter altfor høye krav til meg selv. Jeg har altfor mange baller i luften, og da går ingenting som planlagt. Jeg blir så skuffet over meg selv. For eksempel med «Skal vi danse». Jeg røk ut i fjerde program, og det kunne vært verre, men jeg trodde jeg skulle være bedre. Jeg hadde skyhøye forventninger til meg selv.