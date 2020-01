Norsk lege ut mot idrettsorganisasjoner: – Gjør ikke nok for å beskytte utøverne

Mener for mange norske utøvere presser seg gjennom skader

I OL i Rio de Janeiro i 2016 var det BMX-sykling som stod for den høyeste skadeprosenten (38 prosent), mens det var halfpipe-øvelsene på ski som stod for flest skader i PyeongChang 2018 (28 prosent).

Å si at én spesifikk idrett er mer farlig enn andre er imidlertid vrient.

– Det er et vanskelig spørsmål, for da må man være litt teoretisk. I og med at det er flest som spiller fotball og håndball i Norge, så er det flest skader der. Men det farligste er golf. Det høres jo rart ut, men der dør jo folk av hjerteinfarkt - fordi det er eldre mennesker som er på banen. Men ser man på Norge, og hva vi ser mest av, så er det håndball, hvor det er mange skader hos unge jenter, og fotball, fordi så mange driver med det. Ellers er det ishockey, hvor det er mange, men ikke så alvorlige skader, sier Engebretsen.

Tidligere hockeyspiller Ole-Kristian Tollefsen var på samme seminar og pratet om hvordan en rekke hodeskader til slutt gjorde at han måtte legge opp.

Engebretsen, som alle andre leger i idretten, er ofte en av de som må overbringe budskapet til skadede utøvere om at vedkommende bør gi seg når skadene blir for mange og for alvorlige.

– Vi vet ganske mye om konsekvensene på kort og lang sikt. Jeg pleier alltid å begynne den diskusjonen med folk som får fornyede skader på et ganske tidlig tidspunkt. Det har litt med erfaring å gjøre. Og det er ikke så vanskelig å si «nå er det nok». Problemet er å få utøveren til å være enig. Ofte er idretten jobben og livet, og flere vet ikke hva de skal gjøre etter karrieren. Utøvere som har andre ting på gang mens de er aktive er enklere å snakke med om å redusere aktiviteten eller slutte, enn utøvere som har idretten som full jobb og kun konsentrerer seg om det, sier han.

– Er det for mange utøvere i Norge som holder det gående for lenge?

– Ja, det tror jeg at jeg kan si at det er. Norge er et lite land, og vi har ikke så mange topputøvere, og når du først har blitt så god, så er det en tendens til å holde det gående lenge.